Осталось найти всего 150 тысяч: Люди со всего мира за два дня собрали деньги на квартиру для омской пенсионерки, живущей в бочке

В новую квартиру Светлана Васильевна заберет своих верных друзей – кошку и собаку. Фото: Елена Тришина

– Ура! На квартиру собрали! За два дня 2 млн 154 т. р.! – написала сегодня на своей странице в Instagram блогер Елена Тришина, которая не смогла остаться равнодушной к беде омской пенсионерки Светланы Черновой, почти 35 лет живущей в металлической бочке.

В таких ужасных условиях Чернова прожила почти 35 лет. Фото: Анна МИКУЛА

Елена рассказала об этой истории и объявила сбор средств на покупку первого в жизни Светланы Васильевны дома. Из нескольких вариантов выбрали однокомнатную квартиру в новой многоэтажке, расположенной в микрорайоне Московка. Она сразу всем понравилась, ведь рядом есть березовая роща, в которой можно будет гулять.

Оказалось, что неравнодушных и сострадательных людей очень много. «Квартирный вопрос» объединил подписчиков московского блогера со всего мира. Буквально за два дня они смогли собрать всю сумму, необходимую для покупки жилья.

Столько денег собрано на момент написания статьи. Фото: Елена Тришина

– Ребят, я попрошу вас сделать последний рывок в этой истории и помочь собрать на мебель и технику примерно 150.000 т. р. (холодильник, стиральная машина, телевизор, диван, стенка, стол, стулья), чтобы мы сразу после сделки заселили нашу героиню в новую квартиру, навстречу новой жизни! Кстати, кредит Светланы Васильевны готов закрыть один новосибирский блогер на следующей неделе, мы с ним на связи! А что соберется сверху суммы на мебель – передам нашей Светлане в поддержку на жизнь! Дорогие, по 10-50-100 р. – и наш сбор будет закрыт сегодня! – призывает своих подписчиков Елена.

Узнать, как помочь, можно на ее странице здесь.

Два года назад бочку случайно отрезали от электричества. Черновой пришлось покупать в кредит газовый котел, который вскоре украли. Фото: Анна МИКУЛА

Все соседи Светланы Васильевны разъехались. Она осталась жить среди руин опустевшего «поселка Диогенов». Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, Светлана Чернова и еще несколько сотрудников завода железобетонных изделий заселились во временный поселок, где стояли так называемые балки – металлические бочки, в которых можно жить непродолжительное время. Но завод разорился, люди так и не получили ведомственные квартиры в домах, которые предприятие не успело построить. И оказались один на один со своими проблемами.

В «поселке Диогенов» родились и выросли дети. Все его обитатели в итоге смогли выбраться и найти себе нормальное жилье. Неприкаянной осталась только одинокая пенсионерка Светлана Чернова. Она не раз обращалась к омским властям за помощью. Но чиновники предлагали ей на выбор: дом престарелых или аварийное жилье по соцнайму.

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