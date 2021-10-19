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19 октября 2021 12:52

«Человеку нужна помощь, а я могу помочь»: Что известно о блогере, который покупает квартиру омичке, 35 лет живущей в бочке

Отзывчивую девушку зовут Елена Тришина, на ее счету уже десятки похожих добрых дел
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

История пожилой жительницы Омска Светланы Черновой, почти 35 лет существовавшей в металлической цистерне, видимо, скоро счастливо завершится. Скромная пенсионерка долгие годы пыталась добиться хоть какого-то жилья, но по большому счету чиновники от нее отмахивались. Про «экзотическое» жилище женщины время от времени писали и снимали сюжеты. Все удивлялись и сочувствовали, но дальше этого дело не продвигалось.

После очередной огласки в этом году в областном минтруда Светлане Васильевне в качестве альтернативы бочке предложили дом престарелых. Но относительно крепкая женщина, находящаяся в здравом уме, от таких условий, близких к заключению, отказалась. В мэрии города ей предоставили другую альтернативу – жилье по соцнайму в полуразрушенных домах по соседству с маргиналами. Чернова решила, что обжитая ей за долгие годы бочка все-таки лучше, чем это.

Неожиданная помощь пришла от совершенно постороннего, но очень неравнодушного человека. На связь с омичкой вышла блогер из Москвы Елена Тришина. На ее странице в Instagram – десятки добрых историй, которые произошли благодаря этой девушке. Началось все с поддержки приюта для бездомных животных. Сейчас очень часто она помогает и старикам, ненужным даже родственникам, растерявшимся в новой жизни, а часто и оказавшимся за ее бортом. Помогает, не требуя ничего взамен. Еще один впечатляющий пример: Тришиной удалось собрать 22 млн рублей на спасение тяжелобольного мальчика.

Омскую историю она разместила всего час назад, и под ней уже почти 800 комментариев. В основном подписчики отчитываются о переводе или просто ставят плюс. Так, с помощью многих людей, которые переводят небольшую сумму, удается собирать жизненно необходимые суммы.

Сюжет о Светлане Черновой
Видео: instagram.com/trishhhh_duble2

Светлана Чернова с Еленой вчера уже посмотрели одну квартиру на Московке. Потом появился вариант лучше – в новостройке, с балконом. Но на него уже не хватило сил – у Светланы Васильевны диабет в тяжелой форме, и вчера от сильного волнения у нее подскочил сахар в крови. Осмотр второго варианта – на котором, скорее всего, остановятся – отложили на сегодня.

Елена Тришина почти не дает интервью, в ее блоге нет личных фото – только истории людей, которым помогает. В тот момент, когда мы с ней связались, она выбирала мебель и технику на строительном рынке – в будущую квартиру Светланы Васильевны. Сегодня планируют приобрести диван, холодильник и стиральную машину.

– Я решила помочь, потому что могу и потому что человек в этом нуждается, – лаконично объяснила «КП-Омск» Елена.

Также она рассказала, что в своей благотворительной деятельности придерживается двух правил: строгая отчетность обо всех переводах и обязательная съемка сюжета о том, на что были потрачены собранные средства.

Надеемся, что уже в ближайшие дни на ее странице станет на одну счастливую историю больше.

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