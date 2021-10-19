«Человеку нужна помощь, а я могу помочь»: Что известно о блогере, который покупает квартиру омичке, 35 лет живущей в бочке

Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

История пожилой жительницы Омска Светланы Черновой, почти 35 лет существовавшей в металлической цистерне, видимо, скоро счастливо завершится. Скромная пенсионерка долгие годы пыталась добиться хоть какого-то жилья, но по большому счету чиновники от нее отмахивались. Про «экзотическое» жилище женщины время от времени писали и снимали сюжеты. Все удивлялись и сочувствовали, но дальше этого дело не продвигалось.

После очередной огласки в этом году в областном минтруда Светлане Васильевне в качестве альтернативы бочке предложили дом престарелых. Но относительно крепкая женщина, находящаяся в здравом уме, от таких условий, близких к заключению, отказалась. В мэрии города ей предоставили другую альтернативу – жилье по соцнайму в полуразрушенных домах по соседству с маргиналами. Чернова решила, что обжитая ей за долгие годы бочка все-таки лучше, чем это.

Неожиданная помощь пришла от совершенно постороннего, но очень неравнодушного человека. На связь с омичкой вышла блогер из Москвы Елена Тришина. На ее странице в Instagram – десятки добрых историй, которые произошли благодаря этой девушке. Началось все с поддержки приюта для бездомных животных. Сейчас очень часто она помогает и старикам, ненужным даже родственникам, растерявшимся в новой жизни, а часто и оказавшимся за ее бортом. Помогает, не требуя ничего взамен. Еще один впечатляющий пример: Тришиной удалось собрать 22 млн рублей на спасение тяжелобольного мальчика.

Омскую историю она разместила всего час назад, и под ней уже почти 800 комментариев. В основном подписчики отчитываются о переводе или просто ставят плюс. Так, с помощью многих людей, которые переводят небольшую сумму, удается собирать жизненно необходимые суммы.

Светлана Чернова с Еленой вчера уже посмотрели одну квартиру на Московке. Потом появился вариант лучше – в новостройке, с балконом. Но на него уже не хватило сил – у Светланы Васильевны диабет в тяжелой форме, и вчера от сильного волнения у нее подскочил сахар в крови. Осмотр второго варианта – на котором, скорее всего, остановятся – отложили на сегодня.

Елена Тришина почти не дает интервью, в ее блоге нет личных фото – только истории людей, которым помогает. В тот момент, когда мы с ней связались, она выбирала мебель и технику на строительном рынке – в будущую квартиру Светланы Васильевны. Сегодня планируют приобрести диван, холодильник и стиральную машину.

– Я решила помочь, потому что могу и потому что человек в этом нуждается, – лаконично объяснила «КП-Омск» Елена.

Также она рассказала, что в своей благотворительной деятельности придерживается двух правил: строгая отчетность обо всех переводах и обязательная съемка сюжета о том, на что были потрачены собранные средства.

Надеемся, что уже в ближайшие дни на ее странице станет на одну счастливую историю больше.

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