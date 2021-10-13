Глава Следственного комитета потребовал разобраться в ситуации с омичкой, которая 35 лет живет в железной бочке

Председатель СК России поручил доложить о случаях нарушения прав граждан в ряде регионов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное нарушениям прав граждан, выявленных в регионах страны. В частности обратился к коллегам из Омска.

– Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области Винникову доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды, о чем сообщалось в эфире федерального канала, – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте федерального ведомства. – Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о жительнице Омска, которая 35 лет живет в цистерне без каких-либо коммунальных удобств. Все это время женщина не может добиться выделения ей хоть какого-то жилья.

Если у вас возникли аналогичные сложности, вы можете обратиться напрямую в Информационный центр Следственного комитета, который работает круглосуточно.