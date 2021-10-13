В Следственном комитете России для граждан доступна круглосуточная связь с Информационным центром

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация». В круглосуточном режиме работают аккаунты Информационного центра во всех социальных сетях.

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия, по номеру 395-506 граждане могут сообщить информацию о готовящемся или совершенном преступлении, а также о нарушениях своих конституционных прав, а также телефон «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123 (для звонков из других регионов: (3812) 395-589), телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: 395-588 и телефонная линия по вопросам защиты прав детей-сирот на получение жилья: 28-38-09.