«Блогер Лена из Москвы покупает мне квартиру»: Омичке, прожившей 35 лет в железной бочке, помогли совершенно посторонние люди

В таких условиях Светлана Чернова живет почти 35 лет. В 2014-м про нее снимали сюжет, но тогда все закончилось разговорами. Фото: «Омский форум»

– Я теперь прямо телезвезда! – смущенно шутит Светлана Чернова. – Но на самом деле я так благодарна ребятам, которые обо мне пишут. Мне очень помогла эта огласка.

Это та самая омичка, которая почти 35 лет прожила в металлической цистерне и история которой неожиданно облетела всю страну. Напомним, в 1980-е сотрудникам завода железобетонных конструкций выдали металлические бочки с прорубленными окнами в качестве жилья до того момента пока для них не построят настоящие дома. Но через время завод обанкротился. Для шести обитателей «поселка Диогенов» временное жилье стало постоянным. Там, в Старом Кировске, в двух шагах от цивилизации родились и выросли дети этих людей. Сейчас все они разъехались по родственникам.

Единственным обитателем поселка осталась Светлана Васильевна, когда-то работавшая на заводе крановщицей. Ей переехать было не к кому. Женщина встала на очередь на получение жилья по соцнайму в 2002 году. С тех пор очередь почти не сдвинулась с места.

– Летом в бочке +40 градусов, – рассказывает о своих буднях Светлана Чернова. – Но зимой гораздо хуже. В этом году думала: не переживу ее. От дыхания идет густой пар, каждые два часа надо подкидывать уголь в печку. На ночь вся обкладываюсь тетрапаками с горячей водой. Этой зимой я в таких условиях точно не смогу выжить.

Два года назад у нее отключили электричество, за которое она исправно платила и которым обогревалась зимой. Пришлось покупать дорогостоящий котел, который вскоре украли. Кредит за него женщина платит до сих пор. Про ее историю еще в далеком 2014 году снимал сюжет главный федеральный канал. Но в тот раз поговорили и забыли. Потом к истории периодически возвращались и местные СМИ.

И вот неожиданно она «выстрелила». Судьба одинокой пожилой женщины заинтересовала сразу всех. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту происходящего. К Светлане Васильевне стали приходить делегации из всевозможных ведомств. Пожарные, например, рассказали, что жить в таких условиях очень опасно. Чиновники предлагают Черновой то переселиться в дом престарелых, где пришлось бы отдавать почти всю пенсию и жить в комнате с совершенно чужими людьми. То заехать в жилье на условиях социального найма.

– Мне показали фотографии этих квартир. Одна из них находится на выселках, не в самом городе, – рассказала «КП-Омск» Светлана Чернова. – Такое ощущение, что люди правдами-неправдами смогли оттуда выбраться и просто все бросили. Разбитые раковина и унитаз, облезлые стены, пол в дырах – как будто крысы погрызли. Жить в этом совершенно невозможно. Даже моя бочка лучше. Я пока еще не ездила туда, но не думаю, что в жизни это выглядит иначе. Я пока собираю документы. Но, наверное, откажусь. Денег на ремонт у меня просто нет. До января мне еще платить по 12 тысяч за кредит, взятый на газовый котел. Пенсия 14 тысяч. Вот и попробуйте прожить на 2 тысячи рублей в месяц. Недавно удалось найти подработку техничкой на 12 тысяч, но там пока еще зарплату не получила.

Помогли Светлане Черновой совершенно посторонние люди. Когда история с «женщиной из бочки» получила огласку, к ней приехали сначала блогеры из Новосибирска, потом – из Москвы.

– Столько отзывчивых людей, оказывается, – удивляется женщина. – Мальчики из Новосибирска купили мне газовый баллон, 38 мешков угля. Потом приехала блогер по имени Лена – хочет купить мне квартиру. Мы с ней вчера посмотрели первый вариант на Московке. Потом появилось предложение лучше, с балконом. Но я вчера так сильно переволновалась, что у меня сахар в крови поднялся до 30 ммоль (это критическая отметка. – Прим. авт.). Решили отложить просмотр второй квартиры. Вот сегодня поедем смотреть. Ее, наверное, и купит в итоге.