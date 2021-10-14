Омичка, 35 лет прожившая в бочке, отказалась переезжать

Омичка отказалась перебраться в дом престарелых под присмотр врачей из своей бочки. Фото: 12 канал

Немало споров среди общественности вызвала история омички, которая 35 лет прожила в цистерне. В странноватом месте жила женщина, ожидая получения собственной квартиры. Она обустроила жилище в большой железной цистерне. Топилась с помощью печки-буржуйки, обходилась без централизованного водо- и электроснабжения. За столько лет женщине удалось наладить свой быт. К тому же, она там официально зарегистрирована, а официально бочка называется мобильный дом или цилиндрический унифицированный блок.

В омской администрации рассказали, что в конце прошлого года, 21 декабря омичку посетили представители Кировской администрации и предложили перебраться в геронтологический центр. У пенсионерки нет детей или других родственников, которые могли бы о ней позаботиться.

Омичка сначала согласилась и попросила помочь с госпитализацией в больницу. С 21 января по 26 апреля она провела в больнице на лечении. В тоже время она проходила медицинскую комиссию, даже начала оформление документов для геронтологического центра. Но весной омичка выписалась из больницы и вернулась к себе домой в бочку, написав письменный отказ от переезда в дом престарелых.

- 15 сентября 2021 года омичка письменно отказалась от оформления в дом интернат до 15 октября 2021 года. Специалистами окружной администрации также проводился постоянный мониторинг общего состояния женщины посредством телефонных переговоров, последний из которых состоялся 14.10.21, в ходе которого она также подтвердила отказ от переезда в геронтологический центр, - уточнили в пресс-службе городской администрации.