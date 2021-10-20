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20 октября 2021 9:25

«Покупаем квартиру – в новом доме, с балконом, рядом с березовой рощей»: Пенсионерка из Омска, 35 лет прожившая в бочке, готовится к переезду

Эта чудесная история оказалась возможна исключительно благодаря помощи посторонних, но очень неравнодушных людей
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Соседей у Светланы не осталось, хотя несколько лет назад были еще жильцы в бочках. Теперь пенсионерка живет одна почти посреди леса.

Соседей у Светланы не осталось, хотя несколько лет назад были еще жильцы в бочках. Теперь пенсионерка живет одна почти посреди леса.

Фото: Анна МИКУЛА

Светлана Васильевна Чернова, почти 35 лет прожившая в металлической бочке, уже в эту пятницу станет владелицей собственной квартиры. Правда, произойдет это не благодаря помощи чиновников, а исключительно на средства, собранные совсем посторонними, но очень неравнодушными людьми.

Сюжет о Светлане Черновой
Видео: instagram.com/trishhhh_duble2

О бедственном положении пенсионерки из Омска узнала блогер из Москвы Елена Тришина. Она как раз занимается помощью таким людям, как Светлана Васильевна. Девушка лично приехала в наш город, чтобы заняться покупкой квартиры, мебели и бытовой техники в нее. Деньги она собирает с помощью своих подписчиков в Instagram. Пока сбор еще идет, но понравившуюся всем квартиру планируют приобрести в пятницу. На данный момент собрано уже более половины необходимой суммы – порядка 1,4 млн рублей.

Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

– Леночка обещала приехать ко мне после обеда – уже с документами, – рассказывает пенсионерка. – В итоге покупают ту квартиру, которая нам всем понравилась: в новом доме на Московке, на четвертом этаже, с балконом. А рядом – березовая роща, где можно гулять.

- Вы счастливы такому невероятному завершению ваших многолетних скитаний?

- Меня за эти 35 лет столько раз обманывали, столько раз обещали дать жилье и ничего не делали, что я пока не могу еще поверить. Боюсь даже радоваться, чтобы не сглазить.

- Чтобы вы могли сказать людям, которые перечисляли деньги вам на квартиру?

- Благодарность огромная! Поклон им земной за такое внимание и заботу. Даже не выразить словами, как я всем признательна!

Светлана Чернова прожила в таких условиях почти 34 года. Фото: Елена Тришина

Светлана Чернова прожила в таких условиях почти 34 года. Фото: Елена Тришина

Напомним, Светлана Чернова живет в металлической бочке в 1980-х годов. Женщине, работавшей крановщицей на заводе железобетонных конструкций, и еще нескольким сотрудникам такие «дома» выделили в качестве временных, пока не будет готова девятиэтажка от завода. Но предприятие разорилось, люди так и не получили обещанные квартиры. И временное жилье превратилось в постоянное. За несколько десятилетий выросли родившиеся там дети. В итоге все разъехались по родственникам. Единственной обитательницей опустевшего «поселка Диогенов» на окраине Омска стала Светлана Чернова. Пенсионерке переезжать было некуда.

Про нее периодически писали и снимали сюжеты. Все удивлялись, сочувствовали, а Светлана Васильевна продолжала жить в кошмарных условиях. В этому году ее бедственное положение снова получило огласку. Однако в качестве альтернативы бочке омские чиновники предлагали ей на выбор - дом престарелых или временное жилье по соцнайму в аварийном доме.

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