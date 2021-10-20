«Покупаем квартиру – в новом доме, с балконом, рядом с березовой рощей»: Пенсионерка из Омска, 35 лет прожившая в бочке, готовится к переезду

Соседей у Светланы не осталось, хотя несколько лет назад были еще жильцы в бочках. Теперь пенсионерка живет одна почти посреди леса. Фото: Анна МИКУЛА

Светлана Васильевна Чернова, почти 35 лет прожившая в металлической бочке, уже в эту пятницу станет владелицей собственной квартиры. Правда, произойдет это не благодаря помощи чиновников, а исключительно на средства, собранные совсем посторонними, но очень неравнодушными людьми.

О бедственном положении пенсионерки из Омска узнала блогер из Москвы Елена Тришина. Она как раз занимается помощью таким людям, как Светлана Васильевна. Девушка лично приехала в наш город, чтобы заняться покупкой квартиры, мебели и бытовой техники в нее. Деньги она собирает с помощью своих подписчиков в Instagram. Пока сбор еще идет, но понравившуюся всем квартиру планируют приобрести в пятницу. На данный момент собрано уже более половины необходимой суммы – порядка 1,4 млн рублей.

Елена Тришина решила изменить жизнь совершенно постороннего для нее человека. Просто потому что умеет это делать.

– Леночка обещала приехать ко мне после обеда – уже с документами, – рассказывает пенсионерка. – В итоге покупают ту квартиру, которая нам всем понравилась: в новом доме на Московке, на четвертом этаже, с балконом. А рядом – березовая роща, где можно гулять.

- Вы счастливы такому невероятному завершению ваших многолетних скитаний?

- Меня за эти 35 лет столько раз обманывали, столько раз обещали дать жилье и ничего не делали, что я пока не могу еще поверить. Боюсь даже радоваться, чтобы не сглазить.

- Чтобы вы могли сказать людям, которые перечисляли деньги вам на квартиру?

- Благодарность огромная! Поклон им земной за такое внимание и заботу. Даже не выразить словами, как я всем признательна!

Светлана Чернова прожила в таких условиях почти 34 года. Фото: Елена Тришина

Напомним, Светлана Чернова живет в металлической бочке в 1980-х годов. Женщине, работавшей крановщицей на заводе железобетонных конструкций, и еще нескольким сотрудникам такие «дома» выделили в качестве временных, пока не будет готова девятиэтажка от завода. Но предприятие разорилось, люди так и не получили обещанные квартиры. И временное жилье превратилось в постоянное. За несколько десятилетий выросли родившиеся там дети. В итоге все разъехались по родственникам. Единственной обитательницей опустевшего «поселка Диогенов» на окраине Омска стала Светлана Чернова. Пенсионерке переезжать было некуда.

Про нее периодически писали и снимали сюжеты. Все удивлялись, сочувствовали, а Светлана Васильевна продолжала жить в кошмарных условиях. В этому году ее бедственное положение снова получило огласку. Однако в качестве альтернативы бочке омские чиновники предлагали ей на выбор - дом престарелых или временное жилье по соцнайму в аварийном доме.

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