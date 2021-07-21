Жителя Омска Эдуарда Юнусова, кидавшего сына об пол, выпустили на свободу

Жена добилась, чтобы Эдуарда Юнусова выпустили на свободу. Фото: Анна МИКУЛА

Неоднозначное решение приняли в Центральном районном суде. 45-летнего Эдуарда Юнусова, обвиняемого в жестоком истязании 6-летнего сына, выпустили на свободу. Сейчас он находится даже не под домашним арестом, а просто под подпиской о невыезде. Причем добилась этого его жена и мать пострадавшего мальчика.

Напомним, видео с истязанием ребенка, которое записала супруга Юнусова, почти моментально облетело социальные сети. На нем пьяный мужчина поднимает перепуганного малыша на высоту своего роста, потому с силой кидает об пол. Когда тот начинает рыдать от боли, отец приходит в еще большую ярость и приказывает замолчать.

Эта история получила широкую огласку не только у Омске, но и далеко за его пределами. Расследование уголовного дела в отношении садиста-«воспитателя» взял на личный контроль заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Отец жестоко истязал своего 6-летнего сына.

Тогда Алена Юнусова рассказывала, что муж начал пить и бить ее и детей. Видео с истязаниями она записала, чтобы найти хоть какую-то защиту от домашнего тирана.

И вот сейчас женщина пошла на попятную. Теперь она пишет жалобы на следователей и обвиняет всех вокруг в клевете на ее благоверного.

Смотреть видеосюжет Допрос омича, избивавшего детей

В разговоре с «Комсомольской правдой в Омске» Алена заявила, что они с мужем помирились, а в тот раз все просто неправильно поняли.

Тем временем прокуратура намерена обжаловать это решение и все-таки добиться более строгой меры пресечения для Эдуарда Юнусова. По мнению гособвинения, мужчина может оказывать давление на супругу и детей во время следствия по его делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я плохой»: Омич, бросавший детей об пол, признал вину, а жена защищает его

Жуткие кадры о том, что творится в одной из омских семей, облетели соцсети. На ролике, размещенном в интернете, мужчина истязает двоих маленьких детей. Сначала он берет в руки 6-летнего мальчика и со всего маху роняет его на пол. То же самое он проделывает с малышкой. Она еще младше - на вид ей не больше трех лет. Дети истошно плачут, а женский голос за кадром робко пытается остановить садиста. (Далее...)

«Мы помирились»: Омичка добилась освобождения из СИЗО мужа, который бил своих детей об пол

Сейчас отцу-изуверу Эдуарду Юнусову ничего не мешает вернуться к своему сыну, которого после «воспитания» увезли с травмами в больницу (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ:

«Папа заставлял нас стоять на кулаках»: Омича, бросавшего детей на пол, арестовали на два месяца

На первый взгляд семья была благополучной: дети ни в чем не нуждались, проживали в коттедже, отец недавно открыл свой маленький бизнес. Но первые впечатления оказались обманчивы. На допросе Эдуард Ю. сообщил следователям, что заметил, как один из детей заплакал во время прогулки, и позвал их домой. На видео, по его словам, он пытался выяснить, что произошло. Что бы не двигало Эдуардом тогда, гуманными такие методы точно не назовешь. (Подробнее...)

Бросал на пол и пинал: в Омске ищут семью, где отец издевается над малолетними детьми

Сегодня в соцсетях неравнодушная омичка попросила распространить видео, на котором запечатлены действительно шокирующими кадры. С маленькими детьми жестоко обращался их собственный отец. На кадрах, которые опубликовала женщина, видно, как отец поднимает маленьких детей и с высоты своего роста бросает лицом в пол. Малыши даже не пытаются сопротивляться, видимо не первый раз испытывая на себе тяжесть отцовского характера. (Далее...)

«Мама добрая, а папа злой»: Об омиче, бросавшем на пол сына и дочь, высказались его дети

На допросе омич уверял: впервые поднял руку на детей. Но в суде выяснилось, что это неправда. Ужасы в семье начались после того, как ее глава осенью потерял работу. Он избивал своих детей. Держал в страхе жену. Она до сих пор напугана. (Далее...)

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ:

9,5 года строгого режима: В Омской области вынесли приговор отцу, который довел родную дочь до суицида

Напомним, эта история случилась прошлым летом в многодетной семье. 15-летней Мадине (имя изменено) не посчастливилось родиться старшим ребенком в многодетной семье. На девочку переложили практически всю работу по дому: заботу о младших братьях и сестре, приготовление еды и уборку. При этом родители придерживались строгих правил. Девочке запрещали выходить из дома после шести вечера, общаться с мальчиками и даже делиться чем-то личным с другими людьми. Весь круг ее общения составляли две подруги и двоюродные сестры. (Далее...)