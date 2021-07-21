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21 июля 2021 12:02

Жителя Омска Эдуарда Юнусова, кидавшего сына об пол, выпустили на свободу

Сейчас он даже не под домашним арестом. Прокуратура опротестует это, добиваясь для садиста более строгой меры пресечения
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Жена добилась, чтобы Эдуарда Юнусова выпустили на свободу.

Жена добилась, чтобы Эдуарда Юнусова выпустили на свободу.

Фото: Анна МИКУЛА

Неоднозначное решение приняли в Центральном районном суде. 45-летнего Эдуарда Юнусова, обвиняемого в жестоком истязании 6-летнего сына, выпустили на свободу. Сейчас он находится даже не под домашним арестом, а просто под подпиской о невыезде. Причем добилась этого его жена и мать пострадавшего мальчика.

Напомним, видео с истязанием ребенка, которое записала супруга Юнусова, почти моментально облетело социальные сети. На нем пьяный мужчина поднимает перепуганного малыша на высоту своего роста, потому с силой кидает об пол. Когда тот начинает рыдать от боли, отец приходит в еще большую ярость и приказывает замолчать.

Жестокое обращение с детьми в Омске

Эта история получила широкую огласку не только у Омске, но и далеко за его пределами. Расследование уголовного дела в отношении садиста-«воспитателя» взял на личный контроль заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Отец жестоко истязал своего 6-летнего сына.

Отец жестоко истязал своего 6-летнего сына.

Тогда Алена Юнусова рассказывала, что муж начал пить и бить ее и детей. Видео с истязаниями она записала, чтобы найти хоть какую-то защиту от домашнего тирана.

И вот сейчас женщина пошла на попятную. Теперь она пишет жалобы на следователей и обвиняет всех вокруг в клевете на ее благоверного.

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Допрос омича, избивавшего детей
Допрос омича, избивавшего детей

В разговоре с «Комсомольской правдой в Омске» Алена заявила, что они с мужем помирились, а в тот раз все просто неправильно поняли.

Тем временем прокуратура намерена обжаловать это решение и все-таки добиться более строгой меры пресечения для Эдуарда Юнусова. По мнению гособвинения, мужчина может оказывать давление на супругу и детей во время следствия по его делу.

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