Бурков пообещал не застраивать дендросад в Омске

Новые общественные слушания по судьбе спорного участка дендросада пока так и не состоялись. Фото: Aerokadr

Сегодня, 28 апреля, губернатор Омской области Александр Бурков проводит большую пресс-конференцию. Помимо прочего журналистов интересует судьба дендросада имени Гензе, расположенного в районе Красного Пути в Омске.

- Дендросад застраиваться не будет, – пообещал Бурков. – Я вам это гарантирую. Не появится там ни жилье, ни магазин, ни торговый центр. Эта зеленая территория должна сохраниться для жителей как наше достояние.

Напомним, споры вокруг дендросада ведутся с прошлой осени. С части этой территории предложили снять статус особо охраняемой. Чиновники объясняют это необходимостью благоустройства и тем, что место не является исторической частью парка.

Тем временем, многие омичи опасаются, что, лишившись защищающего ее статуса, эта уникальная зеленая зона в центре города подвергнется варварской застройке – как уже происходило с ее частью в середине нулевых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичей пригласили решать судьбу дендросада, а потом вызвали Росгвардию, чтобы не пустить на общественные обсуждения

Провалом с точки зрения коммуникации с населением обернулось обсуждение судьбы дендросада имени Гензе в Омске, организованное в областном минприроды. При этом озадачены и раздосадованы оказались даже нейтрально настроенные до этого момента местные жители. Ситуация получилась парадоксальная. Горожан пригласили на общественные обсуждения этой волнующей многих темы, а потом вызвали Росгвардию, чтобы не пустить людей в зал. ( Подробнее...)

«Люди просто не разобрались» vs «Там появится ТЦ»: Те, кто за и против перевода статуса земель в омском дендросаде, объяснили свою позицию

В Омске продолжаются бурные дискуссии по поводу судьбы дендросада имени Гензе – точнее его части, расположенной с северной стороны. Областное минприроды предлагает изменить статус этой территории площадью более 9 га с памятника природы на рекреационный комплекс, заявляя, что без этого там невозможно провести благоустройство. Часть омичей переживают: на этом месте вместо парка появится очередной коттеджный поселок. В 2008 году, когда кусок земли просто забрали под застройку так называемого «английского сада», где сейчас живут не последние люди города, такой прецедент уже был. (Далее...)

Омские чиновники объяснили, откуда взялись два участка под строительство жилья в дендропарке

Все началось с того, что Центр компетенции городской среды выложил опрос по благоустройству нескольких территорий: возле площади Лицкевича, вдоль улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквера им. Панфилова на улице Бульварной, Городского сада возле Концертного зала, а также Старозагородной рощи. Последний пункт и вызвал недоумение у общественности. (Далее...)

«Я бы хотел, чтобы он стал похож на парк "Зарядье"»: Глава областного минприроды рассказал о планах на дендросад им. Гензе

Некоторые омичи, помня историю предыдущих лет, когда на месте деревьев стали расти коттеджи, боятся, что смена статуса для этого участка станет спусковым крючком для новой неконтролируемой застройки. Чиновники уверяют: сейчас на территории памятника природы не могут заниматься благоустройством и менять что-то необходимо. Мы готовы выслушать обе стороны. Для начала «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главе областного минприроды Илье Лобову, чье ведомство и инициирует преобразование. (Подробнее...)

Прокуратура заинтересовалась, откуда в омском дендросаде появились два участка под застройку

Напомним, вся эта история началась после того, как Центр городской среды, который взял на себя ответственность за предстоящее благоустройство участка дендросада имени Гензе, разместил посвященный этому опрос.

Омичи с удивлением увидели на прикрепленной карте этой территории два участка под застройку. На одном уже фактически стоят коттеджи. А вот внезапное появление другого встревожило общественность. (Далее...)