Гребенщиков и Масан, осужденные по делу омской «Саламандры», не смогли оспорить приговор

Богдан Масан (слева) и Станислав Гребенщиков (справа) безуспешно пытались обжаловать приговор. Фото: omskinform.ru

Напомним, бывших зампреда областного правительства Станислава Гребенщикова, вице-мэра (на момент преступления – главу минстроя региона) Богдана Масана, а также его зама (в минстрое) Евгения Скурдзина и и.о. директора Казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» Ольгу Хорзову признали виновными по «традиционной» для чиновников статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2015 году фигуранты дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, перечислили подрядчику – зная, что эта компания уже находится в стадии банкротства, – 14,9 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра». Более того, фигуранты делали это, зная, что предыдущий аванс в 40 млн рублей строительная фирма так и не вернула, не выполнив работы.

- Приговором суда Скрудзин и Хорзова осуждены к 2 годам и 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – напоминает пресс-служба областной прокуратуры. – Гребенщиков и Масан, занимавшие на момент совершения преступления государственные должности субъекта РФ, – к 2 годам 6 месяцам и 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти сроком на 2 года.

Гребенщиков и Масан пытались обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры Омской области и оставила приговор без изменений.

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