Омский экс-губернатор Назаров дал показания по делу Гребенщикова и Масана

В Омске продолжают рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Станислава Гребенщикова и нынешнего вице-мэра Богдана Масана. Их, а также бывших замминистра строительства Евгения Скрудзина и замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольгу Хорзову обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии прокуратуры, при реконструкции здания «Саламандра» фигуранты добились перечисления денег подрядчику, фактически не выполнившему работу.

На очередном заседании по этому делу был запланирован допрос свидетелей, в том числе бывшего непосредственным начальником Гребенщикова Виктора Назарова. Экс-губернатор Омской области сейчас живет в Москве, поэтому на суд явиться не смог, и прокурор зачитал его показания, взятые в 2018 году.

Назаров утверждал, что познакомился с Гребенщиковым 15 лет назад, еще до работы в облправительстве. Также подчеркнул, что держал реконструкцию «Саламандры» на личном контроле. Несмотря на это, бывший глава региона не смог вспомнить ни какую сумму выделили, ни кто был подрядчиком на объекте с августа по декабрь 2015 года, ни что именно ему докладывал Гребенщиков о ходе работ. Зато вспомнил, что торопил последнего с освоением выделенных на реконструкцию федеральных средств.

– По этому объекту я отчитывался перед Министерством культуры Российской Федерации, – приводит «Омск-информ» выдержку из допроса Назарова, зачитанного в суде. – За Омской областью был закреплен куратор в лице заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. Я ему докладывал в письменной форме. Если имелись отставания в освоении денежных средств, то мне были претензии со стороны министра культуры РФ и его заместителя. Мединский держал на контроле этот объект. Если имелось отставание в графике, меня вызывали в министерство, и приходилось лично оправдываться перед Мединским о том, как так вышло, что мы не справились с выделенными деньгами. Министр говорил: «Если вы не можете освоить, то больше не получите денег. Достраивать будете за свои.

Кроме того, нынешний сенатор от Омской области пояснил, почему было важно добиться полного освоения денег.

– Чтобы получить финансирование на следующий год, приходилось осваивать выделенные средства. 2015 год был тяжелым для Омской области, – отметил Назаров. – Имелся большой дефицит, своих денежных средств у Омской области не было, важна была каждая копейка, любые потери были весьма существенными. В случае неосвоения денежных средств Омская область должна была заплатить штраф в размере 10 % от суммы выделенных средств. Мединский обещал жестко наказывать за срыв сроков сдачи объекта.

Во время общения со следователем вспомнил Виктор Назаров и о пресловутом совещании с участием главы федерального минкульта Владимира Мединского и тогдашнего мэра Вячеслава Двораковского.

– Я узнал, что такая запись имеется у Гребенщикова. Я отсутствовал на этом совещании и хотел послушать, какие указания давал Мединский Двораковскому по поводу подготовки к празднованию 300-летия Омска. У меня была информация, что Мединский жестко отчитал Двораковского за строительство объектов, которые находятся в ведении мэрии, – сообщил Назаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не выпускай его из кабинета, пока не подпишет бумаги!»: Стали известны подробности телефонных переговоров омских чиновников, обвиняемых по делу «Саламандры»

Гребенщиков и Масан не имели права подписи на финансовых документах, касающихся перечисления денег на реконструкцию. Этим занимается специально созданная организация «Омскоблстройзаказчик». Однако ее руководитель Вадим Здоренко фактически подчинялся минстрою, как учредителю. По версии обвинения, Гребенщиков заставил Масана надавить на Здоренко, чтобы тот подписал необходимые документы. Здоренко отказался, заявив, что организация, которой хотели перечислить деньги, банкротится и это преступление. Его уволили в тот же день. Когда предложили его должность заму Сироткину, а он отказался, его тоже уволили. В итоге занять пост и поставить подпись согласилась другой зам – Ольга Хорзова. Теперь ее также судят. (Далее...)

Зампреда омского правительства Гребенщикова задержал следком

Сразу несколько изданий написали об аресте второго лица в Омской области - Станислава Гребенщикова. Напомним, не так давно за своего подчиненного, которого прочили в мэры, поручился губернатор Виктор Назаров. Но, видимо, это не сделало его подчиненного неприкосновенным. (Подробнее...)

ФСБ: Экс-зампред омского правительства Гребенщиков давил на свидетелей по его делу

По версии следствия, в июне он неоднократно связывался с Вадимом Чеченко и просил, чтобы выступающие от лица минфина изменили показания на суде (Далее...)