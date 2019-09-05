«Не выпускай его из кабинета, пока не подпишет бумаги!»: Стали известны подробности телефонных переговоров омских чиновников, обвиняемых по делу «Саламандры»

После месячного перерыва на отпуска в Центральном районном суде продолжили рассматривать уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора Станислава Гребенщикова и действующего вице-мэра Богдана Масана. Также на скамье подсудимых бывшие замминистра строительства Евгений Скрудзин и замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова. Их всех обвиняют в превышении должностных полномочий.

ПОДРЯДЧИК ФАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ, НО ПОСТОЯННО ТРЕБОВАЛ АВАНСЫ

Гребенщиков и Масан не имели права подписи на финансовых документах, касающихся перечисления денег на реконструкцию. Этим занимается специально созданная организация «Омскоблстройзаказчик». Однако ее руководитель Вадим Здоренко фактически подчинялся минстрою, как учредителю. По версии обвинения, Гребенщиков заставил Масана надавить на Здоренко, чтобы тот подписал необходимые документы. Здоренко отказался, заявив, что организация, которой хотели перечислить деньги, банкротится и это преступление. Его уволили в тот же день. Когда предложили его должность заму Сироткину, а он отказался, его тоже уволили. В итоге занять пост и поставить подпись согласилась другой зам – Ольга Хорзова. Теперь ее также судят.

За время перерыва в деле сменился гособвинитель. Им вместо Антона Рябухи назначен Евгений Земляницын. В ходе судебного заседания он обнародовал интересную переписку между чиновниками и подрядчиком.

Из документов становится понятно, что петербургская компания «СтройИнвестКомплект», с которой заключили контракт 28 августа 2015 года, с самого начала зарекомендовала себя плохо. Так, после проверки в начале октября, выяснилось, что на объекте работают всего 7 человек, при этом не соблюдается техника безопасности, а сами работы не соответствуют тому, что предусмотрено проектом. Кроме того, на объекте были установлены камеры наблюдения, но по факту они не работали.

Тем не менее, руководитель компании-подрядчика Сергей Григорьев постоянно требовал аванс. Несмотря на то, что речь шла даже не о задержке работ, а о полном их срыве, «СтройИнвестКомплекту» выплатили из бюджета 14,9 млн рублей. При этом, по мнению обвинения, Станислав Гребенщиков был в курсе, что у компании серьезные проблемы не только в Омске, но и в других городах. В общей сложности на подрядчика было подано исков на общую сумму 1,5 млрд рублей, и она находилась в стадии банкротства.

В общей сложности за 2015 год подрядчик получил более 38,8 млн рублей. При этом реально работ было выполнено на сумму чуть более 8,7 млн. При этом подрядчик добровольно отказался возвращать полученный задаток.

ЗА 15 ДНЕЙ НАДО БЫЛО ОСВОИТЬ 38 МЛН

Судя по всему, ситуацию не могли разрешить до конца года и уже в последних числах декабря начали предпринимать экстренные меры, чтобы освоить бюджетные деньги. На это оставалось всего 15 дней, поэтому Гребенщиков начал давить на подчиненных.

– Не выпускай его из кабинета, пока не подпишет бумаги! – Евгений Земляницын зачитал выдержку стенограммы телефонного разговора Масана и человека, чей голос похож на Гребенщикова.

Речь, вероятно, идет о руководителе «Омскоблстройзаказчика» Вадиме Здоренко, которого принуждали поставить на документах разрешительную подпись. Далее из стенограммы следует, что Гребенщиков крайне обеспокоен происходящим – мол, скоро с проверкой приедет министр культуры Мединский, надо будет как-то объяснять проволочки с реконструкцией федеральному центру. Кроме того, он успокоил собеседника – есть банковская гарантия, так что бюджетные средства от подлога не пострадают. За все придется расплачиваться кредитной организации, поручившейся за подрядчика.

В другом разговоре с Евгением Скрудзиным Гребенщиков дает ему инструкции, как надавить на Здоренко и как уволить в случае, если последний все-таки откажется.

В этот момент выразил протест один из адвокатов. Он предложил читать всю стенограмму без купюр.

– С нецензурной бранью, что ли? – поинтересовалась судья Инна Ермолаева. – Там больше ничего не вырезано.

Потом защита пыталась настоять на том, что это вообще личные переговоры двух лиц и необходимо удалить прессу из зала. Судья оказалась непреклонна.

А уже после заседания у адвокатов появилась еще одна версия – аудиозаписи, якобы, сфальсифицированы и на них не голос Гребенщикова. Добавим, что во время следствия голос Масана удалось идентифицировать. А вот Гребенщиков отказался предоставить образец голоса, и теперь его представители, вероятно, будут настаивать на том, что никаких переговоров он не вел.

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