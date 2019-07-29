2019-07-29T10:40:45+03:00
Общество

ФСБ: Экс-зампред омского правительства Гребенщиков давил на свидетелей по его делу

По версии следствия, в июне он неоднократно связывался с Вадимом Чеченко и просил, чтобы выступающие от лица минфина изменили показания на суде
Анна МИКУЛА
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Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
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На втором заседании по делу по делу бывшего замгубернатора Станислава Гребенщикова открылись новые интересные подробности. Судья Инна Ермолаева зачитала письмо, пришедшее из ФСБ.

В нем говорится: Гребенщиков, который сейчас находится под домашнем арестом, предпринял активные попытки, чтобы улучшить свое положение. В документе говорится, что бывший чиновник, который, к слову, чуть не стал мэром Омска, в течение июня неоднократно связывался с региональным министром финансов Вадимом Чеченко. Гребенщиков через главу ведомства пытался надавить на его сотрудников – добивался, чтобы они изменили показания на суде.

Гребенщикову дали понять, что все его действия сейчас отслеживаются и даже пригрозили изолятором, если он не прекратит давить на свидетелей.

– По версии обвинения, Гребенщиков приказал Богдану Масану, который работал тогда министром строительства, добиться подписания документов для перечисления денег от «Омскоблстройзаказчика», – рассказал прокурор уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Антон Рябуха. – Масан не стал этого делать, и на следующий день был уволен. Его пост предложили заму, Евгению Скрудзину. Он отказался. Согласилась Ольга Хорзова, которая и подписала необходимое распоряжение и также стала фигурантом по этому делу.

Напомним, речь идет об истории с провалом работ на «Саламандре», где планируют разместить филиал музея имени Врубеля «Эрмитаж-Сибирь». Станислава Гребенщикова обвиняют в превышении должностных полномочий при перечислении на реконструкцию этого исторического здания 15 млн рублей аффилированной с ним ООО «Стройинвесткомплект». Компания находилась с стадии банкротства, деньги пропали, а работы на объекте приостановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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