ФСБ: Экс-зампред омского правительства Гребенщиков давил на свидетелей по его делу

На втором заседании по делу по делу бывшего замгубернатора Станислава Гребенщикова открылись новые интересные подробности. Судья Инна Ермолаева зачитала письмо, пришедшее из ФСБ.

В нем говорится: Гребенщиков, который сейчас находится под домашнем арестом, предпринял активные попытки, чтобы улучшить свое положение. В документе говорится, что бывший чиновник, который, к слову, чуть не стал мэром Омска, в течение июня неоднократно связывался с региональным министром финансов Вадимом Чеченко. Гребенщиков через главу ведомства пытался надавить на его сотрудников – добивался, чтобы они изменили показания на суде.

Гребенщикову дали понять, что все его действия сейчас отслеживаются и даже пригрозили изолятором, если он не прекратит давить на свидетелей.

– По версии обвинения, Гребенщиков приказал Богдану Масану, который работал тогда министром строительства, добиться подписания документов для перечисления денег от «Омскоблстройзаказчика», – рассказал прокурор уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Антон Рябуха. – Масан не стал этого делать, и на следующий день был уволен. Его пост предложили заму, Евгению Скрудзину. Он отказался. Согласилась Ольга Хорзова, которая и подписала необходимое распоряжение и также стала фигурантом по этому делу.

Напомним, речь идет об истории с провалом работ на «Саламандре», где планируют разместить филиал музея имени Врубеля «Эрмитаж-Сибирь». Станислава Гребенщикова обвиняют в превышении должностных полномочий при перечислении на реконструкцию этого исторического здания 15 млн рублей аффилированной с ним ООО «Стройинвесткомплект». Компания находилась с стадии банкротства, деньги пропали, а работы на объекте приостановили.

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