Приговор по делу «Саламандры»: Вице-мэра Омска Масана отправили в колонию на 2 года

Сегодня, 24 марта, вынесли приговор по делу многострадальной омской «Саламандры».

Напомним, это историческое здание, отданное под филиал музея имени Врубеля «Эрмитаж-Сибирь», планировали сдать еще к 300-летию Омска в 2016 году. Однако его реконструкция сильно затянулась. И к этому, по мнению суда, непосредственно причастны работавшие тогда вице-губернатором Станислав Гребенщиков, областным министром строительства, (ныне вице-мэр Омска) Богдан Масан, а также их подчиненные – бывшие замминистра строительства Евгений Скрудзин и замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова.

Их всех обвиняли в превышении должностных полномочий. Уголовное дело проходило по разработке регионального УФСБ.

Гребенщиков и Масан не имели права подписи на финансовых документах, касающихся перечисления денег на реконструкцию. Этим занимается специально созданная организация «Омскоблстройзаказчик». Однако ее руководитель Вадим Здоренко фактически подчинялся минстрою, как учредителю. По версии обвинения, Гребенщиков заставил Масана надавить на Здоренко, чтобы тот подписал необходимые документы. Здоренко отказался, заявив, что организация, которой хотели перечислить деньги, банкротится и это преступление. Его уволили в тот же день. Когда предложили его должность заму Сироткину, а он отказался, его тоже уволили. В итоге занять пост и поставить подпись согласилась другой зам – Ольга Хорзова.

Петербургская компания «СтройИнвестКомплект» уже находилась в критическом состоянии и никогда не работала на таких объектах, но с ней заключили контракт на реконструкцию «Саламандры» в 2015 году и даже перечислили аванс в 40 млн рублей. Несмотря на то, что подрядчик так и не приступил к работам, ему стараниями перечисленных выше фигурантов перевели еще 14,9 млн рублей. Фирма уже банкротилась, и все бюджетные деньги просто исчезли в неизвестном направлении.

Защита подсудимых настаивала, что они не имели целью личное обогащение, а просто старались «освоить» выделенные региону из федерации 250 млн рублей. Если бы эти деньги не успели потратить до конца года, их пришлось бы вернуть.

Однако сторона обвинения такую «заботу» о благе региона не оценила и попросила для подсудимых следующее наказание. Гребенщикову 3 года колонии, Масану 2,5 года колонии, Скрудзину и Хорзовой условные сроки – 2,5 и и 2 года соответственно.

– Суд поддержал позицию гособвинителя и назначил Гребенщикову наказание в виде 2,5 года колонии общего режима, Масану – 2 года колонии общего режима, Скрудзину 2 года лишения свободы условно и Хорзовой 1,5 года лишения свободы условно, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Приговор будет рассмотрен нами в апелляционные сроки и если возникнет необходимость, может быть обжалован.

А вот сторона защиты, судя по всему, уже точно будет обжаловать этот приговор в суде высшей инстанции.

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