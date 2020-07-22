2020-07-22T14:22:44+03:00
Общество

Приговор омским чиновникам Гребенщикову и Масану оставили без изменения

Они продолжат отбывать наказание в колонии
Анна МИКУЛА
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Приговор омским чиновникам Гребенщикову и Масану вступил в законную силу.Приговор омским чиновникам Гребенщикову и Масану вступил в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывшие зампред областного правительства Станислав Гребенщиков и глава регионального минстроя Богдан Масан, а также заместитель последнего Евгений Скурдзин и и.о. директора «Омскоблстройзаказчика» Ольги Хорзовой пытались обжаловать решение Центрального суда.

Напомним их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде установлено, что в декабре 2015 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, необоснованно перечислили подрядчику 14,9 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию здания «Саламандры». При этом перечисленные чиновники знали, что строительная организация находится в стадии банкротства, ранее выделенный ей аванс в 40 млн рублей не освоен и не возвращен в региональный бюджет, работы на объекте остановлены.

В результате перечисленные деньги не вернули, объект не реконструировали.

В итоге Скрудзин и Хорзова отделались условными сроками, а Гребенщикова и Масана отправили в колонию – на 2,5 и 2 года соответственно. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти сроком на 2 года.

– Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры Омской области и оставила приговор без изменений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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