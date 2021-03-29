В омской мэрии не могут найти глав четырех департаментов

Четыре департамента омской мэрии работают без руководителей. Фото: Архив "КП"

В администрации Омска уже довольно долгое время не могут найти глав сразу четырех департаментов - финансов, экономической политики, культуры и транспорта. При этом одного из руководителей ищут с 2019 года.

В понедельник, 29 марта, закончился очередной срок, когда в мэрии принимали резюме от соискателей. Подходящих кандидатов ни на один из постов так и не нашли. Претендентам на пост предлагают зарплаты от 49 до 123 тысяч рублей.

Напомним, дольше всех без руководителя остается департамент экономической политики. Его не могут найти с тех пор, как предыдущий директор Ольга Парфенова уволилась в августе 2019 году и перешла на работу в облправительство.

Также в мае 2020 года на пенсию ушел Владимир Шалак, бессменно возглавлявший департамент культуры с 2012 года.

Депфинансов лишился руководителя из-за уголовного дела. Глава ведомства Богдан Масан, бывший также вице-мэром, сейчас отбывает срок в колонии.

По трагической причине в декабре остался без директора и департамент транспорта. Александр Вялков умер в 46 лет из-за тяжелого течения коронавируса.