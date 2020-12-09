Умер директор омского департамента транспорта Александр Вялков

Чиновнику было всего 46 лет.

Сегодня, 9 декабря, стало известно о кончине большого специалиста и верного своему делу человека - директора департамента транспорта Александра Вялкова.

Свой профессиональный путь он начал с обычного ревизора по безопасности движения в троллейбусном депо №2. Затем 15 лет руководил филиалом "Троллейбусное депо №1", а два года назад в 2018 году возглавил департамент транспорта в Омской администрации. Соболезнования семье погибшего выражает мэр Омска Оксана Фадина и коллеги Александра Вялкова.

- Это невосполнимая потеря для всех нас - для семьи, для коллектива, для отрасли и города в целом. Александр Леонидович останется в наших сердцах как человек дела, большой профессионал, неравнодушный к развитию отрасли и своим коллегам. Я всегда восхищалась его исключительной порядочностью и высоким уровнем профессионализма. Именно поэтому он как член команды был бесценным товарищем и другом. Он стоял в самом начале модернизации транспортной отрасли с весны 2018 года и до настоящего момента. Благодаря его активным действиям мы видим обновлённый общественный транспорт. У нас остались вместе начатые вместе проекты и мы их обязательно доведём до финала. Мы скорбим, и утрата эта не восполнима. Но память наша навсегда сохранит о нем только лучшее, - выразила соболезнования мэр Омска.

Чиновник ушел из жизни в самом расцвете сил, ему было всего 46 лет. Официально о причинах смерти пока ничего не известно. У Александра Вялкова осталась семья: жена и двое детей.