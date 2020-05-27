«Единственный департамент, в работу которого не надо было вмешиваться»: Мэр Омска прокомментировала отставку Шалака

27 Май 2020 2020-05-27T14:50:45+03:00

По ее словам, они обсуждали этот вопрос еще два года назад

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Напомним, сегодня, 27 июня, стало известно о том, что в ближайшее время уходит в отставку 68-летний Владимир Шалак, проработавший в сфере культуры около 40 лет.

Владимир Васильевич уже подтвердил эту информацию, заявив, что 8 июня будет его последним рабочим днем на посту главы депкульта. Свое решение он объяснил возрастом. Новость уже прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.

– Департамент культуры – это единственный департамент, в работу которого мне не нужно было вмешиваться: команда под руководством Владимира Васильевича Шалака слажено организовывала творческий процесс, он этому научил своих людей, – отметила мэр. – Еще два года назад с Владимиром Васильевичем мы уже обсуждали кадровый вопрос, и решили вместе, что еще поработаем. Но текущее время повлияло на его планы, и я не стала переубеждать: он имеет право реализовать уже принятое решение.

Благодарна за совместную работу. В частности за то, что помог изменить формат «Флоры». По моему предложению придал ей новое дыхание, теперь это не просто проект зеленого строительства – это искусство зеленого пространства. И мы эту практику сделаем в рамках «Флоры» традицией. Тем более, что в 2021 у выставки 70-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU