2020-05-27T14:50:45+03:00
Общество

«Единственный департамент, в работу которого не надо было вмешиваться»: Мэр Омска прокомментировала отставку Шалака

По ее словам, они обсуждали этот вопрос еще два года назад
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, сегодня, 27 июня, стало известно о том, что в ближайшее время уходит в отставку 68-летний Владимир Шалак, проработавший в сфере культуры около 40 лет.

Владимир Васильевич уже подтвердил эту информацию, заявив, что 8 июня будет его последним рабочим днем на посту главы депкульта. Свое решение он объяснил возрастом. Новость уже прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.

– Департамент культуры – это единственный департамент, в работу которого мне не нужно было вмешиваться: команда под руководством Владимира Васильевича Шалака слажено организовывала творческий процесс, он этому научил своих людей, – отметила мэр. – Еще два года назад с Владимиром Васильевичем мы уже обсуждали кадровый вопрос, и решили вместе, что еще поработаем. Но текущее время повлияло на его планы, и я не стала переубеждать: он имеет право реализовать уже принятое решение.

Благодарна за совместную работу. В частности за то, что помог изменить формат «Флоры». По моему предложению придал ей новое дыхание, теперь это не просто проект зеленого строительства – это искусство зеленого пространства. И мы эту практику сделаем в рамках «Флоры» традицией. Тем более, что в 2021 у выставки 70-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские волонтеры помогли 13 тысячам земляков
«Единственный департамент, в работу которого не надо было вмешиваться»: Мэр Омска прокомментировала отставку Шалака
Свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где заболевших больше всего
Владимир Шалак объяснил отставку с поста главы омского депкультуры коронавирусом
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Плюсы «сельской» прописки
Уволенную замминистра Ольгу Богданову назначили главврачом гинекологической больницы в Омске
«Будем наказывать рублем»: Омский губернатор жестко высказался о масочном режиме
«Ростелеком» открыл регистрацию на третий сезон турнира Омской области по World of Tanks
На тепловых сетях в Центральном проведут гидравлические испытания
В Омске оштрафовали фитнес-клуб, отказавший омичу в скидке из-за его лишнего веса
Названы сроки, на которые в Омске сохранят обязательный масочный режим
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Выручка омских кафе и ресторанов за время режима самоизоляции упала почти вдвое
Появилась дата решения по режиму самоизоляции в Омской области