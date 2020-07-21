2020-07-21T11:00:45+03:00
Общество

В омской мэрии ищут глав двух департаментов на зарплату от 56 тысяч

Также объявили конкурс на заместителя директора
Анна МИКУЛА
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Фото: «Яндекс. Карты»Фото: «Яндекс. Карты»
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Омская мэрия объявила конкурс на должность директора двух департаментов культуры и городской экономической политики. Соискателям обещают зарплату от 56 до 62 тысяч рублей. От них же требуется профильное высшее образование и опыт работы по специальности не менее четырех лет.

Напомним, место главы депкультуры освободилось 8 июня после того, как Владимир Шалак написал заявление по собственному желанию. Причину увольнения, чиновник, руководивший ведомством 8 лет, объяснил своим преклонным возрастом. Мэр Оксана Фадина выразила уверенность, что они еще поработают вместе с Владимиром Васильевичем в какой-то иной сфере. Также она пообещала прислушаться к мнению омичей при отборе нового кандидата на пост.

В департаменте городской экономической политики сейчас и вовсе остался только один человек из руководящего состава. Единственный замдиректора Михаил Шелконогов сейчас исполняет обязанности главы ведомства. Руководителя там ищут с сентября, когда Ольга Парфенова перешла оттуда в Центр учета и содержания собственности Омской области. Должность временно заняла ее зам Ирина Куимова. Но в прошлом месяце она также уволилась. Так что сейчас в департаменте также ищут и заместителя директора на зарплату от 34 до 43 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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