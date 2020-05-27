2020-05-27T14:10:00+03:00
Общество

Владимир Шалак объяснил отставку с поста главы омского депкультуры коронавирусом

Кто займет его место, пока не сообщается
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба омской мэрииФото: пресс-служба омской мэрии
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Сегодня, 27 мая, в СМИ появилась информация об уходе с поста одного из старожилов омского департамента культуры Владимира Шалака. Он начинал еще в горисполкоме и в общей сложности - с 10-летним перерывом – проработал в сфере городской и областной культуры проработал около 40 лет.

68-летний Шалак уже подтвердил информацию о своей отставке в интервью сайту «ВОмске»:

– Да, это соответствует действительности. Я ухожу по собственному желанию. Я взвесил все за и против. Мой уход связан, в том числе и с режимом самоизоляции, который сейчас действует в городе, а я человек уже в «юном» возрасте, – объяснил свое решение Владимир Васильевич. – Я принял такое решение самостоятельно. Считаю, что поступил по чести и по совести. Пусть приходит на мое место человек помоложе и продолжает мое дело. Я ухожу с чистой совестью, с гордо поднятой головой. Мне не стыдно ни за один отработанный на этом посту день. За восемь лет мы с моей командой много сделали для омской культуры. 8 июня я уже не выхожу на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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