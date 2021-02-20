Участникам бунта в омской колонии, добавили сроки

Накануне заключенные вывесили плакат с единственным словом – «Спасите!». Фото: vk.com

В Омске продолжают разбираться с последствиями бунта, происшедшего в омской исправительной колонии № 6 в начале октября 2018 года. В судах в общей сложности рассматривается 30 уголовных дел. 45 заключенных уже привлечены к ответственности, им добавили сроки.

– Часть бунтарей раскаялась в содеянном, их вина была обоснована совокупностью доказательств, в том числе результатами экспертиз, записями с видеокамер наблюдения, а не только лишь чьими-то признаниями, – цитируют «Коммерческие вести» руководителя Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Омской области Константин Мартыненко. – Их сроки отбывания наказания по результатам судебных рассмотрений увеличены незначительно. Но есть лица, которые продолжают отрицать свою вину, несмотря на наличие объективных доказательств нанесения вреда другим осужденным, отказались идти на контакт со следствием, не раскаялись в совершенных деяниях, что учтено судом при назначении более строгих сроков наказания за содеянное.

Напомним, 150 заключенных устроили драку, требуя отпустить людей из изолятора. Во время беспорядков пострадали семь человек, один заключенный попал в реанимацию. После случившегося «Комсомольская правда в Омске» публиковала документ из омской ИК-6, где сообщалось о подробностях ЧП.

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