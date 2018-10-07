Заключенные омской колонии вывесили в окне плакат «Спасите!»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-07T14:34:55+03:00

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В сентябре «Комсомольская правда в Омске» уже писала об ужасах за стенами колонии города. Тогда сразу 11 заключенных исправительной колонии № 7 заявили об издевательствах и пытках со стороны администрации. Осужденные писали во все инстанции и поставили на уши все СМИ. В УФСИН по Омской области все обвинения отрицали. Но под давлением общественности прокуратура все же начала проверку.

Однако пока никаких выводов и действий силовиков не последовало. И вот снова тревожные новости из стен омской тюрьмы, на этот раз речь об исправительной колонии № 6. Заключенные вывесили из окна на стену плакат с одним, но очень красноречивым словом - «Спасите!». Снимок разлетелся по социальным сетям и интернету.

В УФСИН уже отреагировали и прокомментировали ситуацию. Из заявления ведомства можно сделать вывод, что все дело не в противостоянии администрации и зэков. Волнения начались между осужденными.

- 6 октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных, - говорится в официальном сообщении УФСИН по Омской области. - Между ними завязалась драка. Всем пострадавшим осужденным своевременно оказана необходимая медицинская помощь.Личный состав учреждения был поднят по тревоге. Приняты меры, направленные на урегулирование массовых волнений.

В ведомстве добавляют:

- Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий. Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств. Ввод спецподразделений на территорию колонии также не потребовался. В настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабильная и находится под контролем. Организовано проведение проверки. В учреждении работают представители прокуратуры