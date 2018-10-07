2018-10-07T18:50:02+03:00
Общество

После массовой драки в колонии в Омск приедет советник президента по правам человека

Общественники говорят, что пострадавших больше 60 человек
Станислав МУХИН
Поделиться:
Вокруг тюрьмы оцепление.Вокруг тюрьмы оцепление.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Очередное ЧП в омской колонии №6 прогремело на всю страну. А началось все с вывешенного на стене тюрьмы плаката "Спасите". Но в администрации тюрьмы опровергают пытки заключенных и конфликт с ними. По данным УФСИН по Омской области, произошла массовая драка между заключенными. Одни требовали ослабления режима, другие не хотели участвовать в бунте.

Сейчас здание колонии оцеплено. Кругом полиция и военные. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту драки. Под стенами тюрьмы столпились десятки родных осужденных. С ними уже работает известная общественница, представить Фонда "В защиту прав заключенных" Ирина Зайцев. Она тоже находилась возле колонии в первые часы после бунта.

- На данный момент мне известно, что увезли 9 автозаков пострадавших из колонии. Все они пострадали во время драки. По количеству пострадавших точной цифры сказать не могу. Знаю лишь, что одного заключенного увезли в реанимацию, - говорит Ирина Зайцева. - Вышел какой-то непонятный адвокат и сказал, что вывезли 60-70 человек. Но в 9 автозаках должно быть больше.

- Что все-таки произошло в колонии? С чего все началось?

- Я не знаю, что конкретно, но девушка рассказала нам, что видела с моста, как люди пытались вылезти по простыням через какую-то дыру в стене. И вешали плакат: «Спасите! Нас убивают». Как думаете, что могло произойти? Администрация колонии к людям, скопившимся у стен тюрьмы, не выходит. Более того, их отогнали. Всего здесь около 25-30 родственников осужденных. И они не собираются расходиться. Все боятся: и администрация колонии, и родственники. Нам сказали, что несколько автобусов людей вообще увезли в полицию.

По словам общественницы Зайцевой, о ситуации в омской тюрьме уже знают в Москве. И даже готовы к действиям.

- На данный момент я знаю, что приедет советник президента по правам человека Михаил Федотов. Он сам лично готов выехать в Омск. Со слов родных осужденных я знаю следующее: привезли очередной новый этап в тюрьму, который начали избивать другие заключенные. Новички начали защищаться. На этой почве и произошла драка.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
Появилось видео и фото оцепления омской колонии, где произошла массовая драка
Родные заключенных омской колонии, где произошла массовая драка: Увезли 9 автозаков пострадавших
Возбуждено уголовное дело после массовой драки заключенных в колонии Омска
Стало известно, почему заключенные устроили массовую драку в омской колонии
В омской колонии произошла массовая драка
Появилось видео из омской колонии, где была массовая драка
Жители Ленинского округа Омска на день останутся без воды
Друзья девочки, разбившейся на омской стройке: Мы уверены - ее столкнули!
В омском садике из крана бежит только кипяток
Бурков и Фадина на субботнике в Омске посадили деревья
Стали известны кандидаты на пост ректора омской медакадемии
В Омске поймали вора, укравшего дерево
На трассе под Омском маршрутка насмерть сбила пешехода
В Исилькуле вандалы разрушили постаменты на Аллее Славы
Омич прятался от полиции в магазине
Супер октябрь с «Уральскими авиалиниями»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства
В Омске подростки пытались угнать машину с пустым бензобаком
В Омской области пьяный водитель чуть не угробил жену и дочь
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» реализует материалы и оборудование.
Все билеты на домашний матч «Авангарда» проданы
Омский УФАС подозревает дорожников в сговоре
В Омской области жителей принудили лечиться от туберкулеза через суд
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
В аварии на Фрунзенском мосту пострадала годовалая девочка