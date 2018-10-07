2018-10-07T17:08:12+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после массовой драки заключенных в колонии Омска

Некоторым осужденным потребовалась помощь врачей
Станислав МУХИН
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Вот такой плакат появился на стене тюрьмы.Вот такой плакат появился на стене тюрьмы.Фото: vk.com
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Получила продолжение громкая история с бунтом в исправительное колонии №6. Там на стенах тюрьмы осужденные вывесили плакат со словом "Спасите". Как рассказали в УФСИН по Омской области, в колонии началась массовая драка заключенных. Одна группа требовала послабления в режиме, вторая группа - поддерживала администрацию тюрьмы. На этой почве и случился конфликт.

Сейчас бунт подавлен, драка остановлена. Территория тюрьмы оцеплена, на месте работает прокуратура и следственный комитет. Как рассказала "Комсомолке" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова, пострадали более 20 осужденных. У них различные травмы.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осужденных лиц телесных повреждений другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Омской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе следственного комитета РФ по Омской области.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

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