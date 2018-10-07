2018-10-07T16:55:07+03:00
Происшествия

Стало известно, почему заключенные устроили массовую драку в омской колонии

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело
Станислав МУХИН
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Вот такой плакат вывесили заключенные.Вот такой плакат вывесили заключенные.Фото: vk.com
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Очередное ЧП в стенах одной из омских колоний. Заключенные вывесили из окна тюрьмы плакат со словом "Спасите". Сейчас территория тюрьмы оцеплена, стоят сотрудники ГИБДД и полицейские в бронежилетах и с автоматами. По нашим данным, в колонии работают прокуратура и московское руководство УФСИН.

В местном УФСИН конфликт администрации тюрьмы с осужденными отрицают. В ведомстве заявили, что 6 октября возникла массовая драка между заключенными.

- Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Между ними началась драка. Всем пострадавшим осужденным своевременно оказана необходимая медицинская помощь.Личный состав учреждения был поднят по тревоге. Приняты меры, направленные на урегулирование массовых волнений.

Сейчас, как утверждают в УФСИН, массовая драка подавлена и бунт пресечен. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

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