Появилось видео из омской колонии, где была массовая драка

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-07T14:53:04+03:00

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Неспокойно в омских тюрьмах. После жалобы сразу 11 заключённых на пытки, в ИК-6 начались волнения. Из окна тюрьмы осужденные вывесили на стене плакат с красноречивым словом "Спасите". Фото уже облетело все соцсети. В УФСИН по Омской области уже заявили, что конфликта между администрацией и сидельцами там нет. По информации ведомства, произошла массовая драка между заключёнными, которые поддерживают руководство тюрьмы и которые категорически против него. Сейчас, по нашим данным, в Омск экстренно прилетели представители УФСИН из Москвы. В стенах колонии работает прокуратура. В то же время, по данным очевидцев, сейчас к ИК-6 стянуты огромные силы экстренных служб. Тюрьма оцеплена полицией и ГИБДД. Сотрудники стоят в касках и бронежилетах. Видео, присланное в редакцию "Комсомолки" подтверждает эту информацию.