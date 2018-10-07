В омской колонии произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-07T15:23:12+03:00

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Тревожные новости поступают из ИК-6. Сейчас территория тюрьмы полностью оцеплена. Вокруг стоят инспекторы ГИБДД и полицейские с автоматами и касками. Накануне из окна одной из камер на стене здания заключенные вывесили плакат со словом "Спасите". А ещё раньше 11 осужденных ИК-7 заявляли о пытках. Сейчас руководство омского УФСИН заявило, что конфликта между администрацией и заключенными нет. В ведомстве сообщили, что якобы произошла драка между сидельцами. Группа осужденных, по нашим данным, пыталась добиться более мягких условий режима. Сейчас ситуация в тюрьме под контролем, но на месте работает прокуратура, а территория ИК-6 оцеплена.