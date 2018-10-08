150 заключенных устроили драку, требуя отпустить людей из изолятора:«КП» публикует документ из омской ИК-6, где был бунт

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-08T14:27:27+03:00

Также сообщается, что во время беспорядков пострадали семь человек, один находится в реанимации

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В распоряжение «Комсомолки» попал документ из омской ИК-6, где произошел бунт заключенных. В приказе, подписанном врио начальника регионального УФСИН Руслана Петенева, сообщается, что в 21.30 6 октября во время вечерних мероприятий около 100-150 заключенных из отрядов №№ 5 и 6 устроили погром. По информации, в бумаге, бунтовщики пытались освободить зэков, находящихся в изоляторах и помещении камерного типа. Позже к ним присоединились осужденные из отрядов №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10.

- В результате указанных действий возникла непосредственная угроза жизни и здоровью осужденных, персонала и иных лиц, - говорится в документе.

В связи с этим Руслан Петенев приказал с 23.00 6 октября ввести в колонии № 6 режим особых условий.

В распоряжение «Комсомолки» попал документ, подписанный начальником регионального УФСИН.

Правда, в пресс-службе УФСИН заявили, что ничего не знают о существовании этого документа и отказались от дальнейших комментариев по этому поводу.

Тем временем, один из заключенных, который рассказывал о пытках в ИК-7, недавно был переведен как раз в ИК-6. Его адвокат Вера Гончарова пока не знает, произошло ли что-то и с ее подзащитным. Но, по ее информации, во время бунта из ИК-6 в изолятор и другие колонии вывезли около 70 заключенных. Также ей известно и четверых пострадавших и одном человеке, попавшем в реанимацию.

Пришедшим к стенам колонии накануне родственникам осужденных не давали никакой информации. Обещали рассказать все сегодня и только тем, кто предъявит документы удостоверяющие родственную связь с заключенным. Впрочем, на прием к начальнику колонии успели попасть не все.

- Мне накануне стало плохо из-за всего случившегося, с утра пришлось ехать в больницу, - рассказала «Комсомолке» мать одного из сидельцев. - Приехала в полдень, а там уже прием закончился, двери закрыты изнутри. Никаких списков, никакой информации нет. Я до сих пор не знаю, пострадал ли мой сын.

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