«Относятся как к собакам!»: Родные заключенных рассказали, что творится в колонии, где был бунт

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-08T11:28:30+03:00

Узнав о беспорядках в колонии мамы осужденных приехали туда, но на месте ничего не прояснилось

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Беспорядки в омской исправительной колонии № 6 начались предположительно, вечером 6 октября. Родные находящихся там заключенных узнали обо всем случайно. По соцсетям разошлось фото плаката со словом «Спасите», вывешенного в вентиляционное окно исправительного учреждения.

«СВИДАНИЯ ОТМЕНИЛИ ЯКОБЫ ИЗ-ЗА ПРОРЫВА ТРУБЫ»

«Комсомолка» на условиях анонимности пообщалась с матерью одного из заключенных, отбывающих там наказание.

- Изначально нам сказали, что в воскресенье кратковременные свидания отменяются, потому что в ИК-6 прорвало трубу, - рассказывает Елена* (имя изменено). - Но после обеда в группе, где общаются родные заключенных, в соцсети «ВКонтакте» начали появляться сообщения, что там творится что-то неладное. Мы со знакомыми решили все-таки ехать. Но к колонии подъехать нельзя было - уже за километр до нее по всему периметру движение перекрыли. Кругом были СОБРовцы в касках, даже в кустах сидели. Мы подошли, как можно ближе. Информации никакой не было. Когда я и другие родственники подошли к вооруженным людям спросить, что происходит, нам пригрозили: если не разойдемся обвинят в соучастии бунту. Даже не сказали в каких отрядах ЧП.

- Были ли там пострадавшие? Потому что информация разнится - в УФСИН заверяют, что их нет совсем, следственные органы, что более 20 человек.

- Мы сами ничего не знаем. Пострадавшие точно были. Пришедшие раньше нас говорят, что слышали выстрелы. Сегодня жена одного из осужденных рассказала, что его увезли в СИЗО-1, но еще до этого у него была сломана рука. Там ей пока никакой информации не дают. Вчера вечером рядом с нами стояла жена одного из сотрудников колонии, находившихся внутри. Она тоже была напугана. Муж ей звонил и говорил, что заключенные забаррикадировались в своих отрядах. Несколько осужденных вскрыли себе вены. Вроде бы те, кто работают на администрацию начали избивать тех, кто не сотрудничает. Говорят, что там хотят сменить режим убрать начальника колонии Алексеева, который их чем-то не устраивает. Но насколько это так, я не знаю.

«ВИДИМО, У ОСУЖДЕННЫХ ПРОСТО БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ»

- Вы лично видели подъезжавшие в колонии «скорые»?

- Ни одной. Зато видела, как автозаки с осужденными один за другим выезжали из колонии, видимо, в СИЗО.

- По официальной версии, заключенные бунтуют, требуя сотовые телефоны, которые запрещены. Это может быть так?

- Не думаю, что это стало бы причиной. Большинство людей там просто спокойно хотят досидеть свой срок и выйти живыми. Видимо, уже накипело просто. Телефоны точно не причина, а последняя капля. Могу сказать только, что раньше им были разрешены шесть звонков в год. Теперь их отменили. Я вот, например, не знаю, когда сыну разрешили свидание.

- А в целом он что-то рассказывал об условиях содержания?

- Толком ничего не говорит, боится, что станет еще хуже. Но между строк все равно иногда проскальзывает, что отношение к ним там хуже, чем к собакам - избивают, издеваются. Кормят ужасно: дают распаренный овес и баланду. А когда приходит проверка, администрация даже сахар кладут в чай. Поймите, вам всего рассказать не могу - мне лично угрожали, что, если начну это делать, сыну устроят нечеловеческие условия. Я очень боюсь за его безопасность.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат одного из заключенных, находящихся в ИК-6, Вера ГОНЧАРОВА:

- Трудно себе представить, кому сейчас страшнее: тем, кто внутри, абсолютно бесправным, измученным, голодным, или тем, кто снаружи, матерям и женам, братьям и отцам, которые видели простынь с надписью «Спасите» и слышали выстрелы за забором с колючей проволокой. Страшно от лживых заявлений тех, кто должен был уже давно бить тревогу, чтобы не допустить произошедшего, страшно от их равнодушной уверенности в том, что «конфликт исчерпан». Страшно от неизвестности: что происходит с сыновьями, мужьями, братьями, где они сейчас, чем для них закончится попытка заявить о том, что они - люди. Страшно от того, что через какое-то время журналисты, наперебой обзванивавшие сегодня всех, кто хоть чуть-чуть владеет информацией о происходящем, завтра забудут об Омске, ИК-6 и, тем более, о людях в ней. И только матери и жены, дежурящие сейчас около ИК, будут тихонько вытирать слезы, ждать и уповать на высшие силы: чтоб выжил, чтоб вернулся, чтоб не калекой...

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