Омбудсмену по правам человека понравилось в омской ИК-6, где был бунт

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-11T12:05:27+03:00

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Ирина Касьянова работает на посту уполномоченного по правам человека всего две недели, и почти сразу прошла проверку на прочность. Сначала свалились проблемы обманутых дольщиков, многих из которых, по ее словам, сейчас помочь практически невозможно.

15 ИЛИ 150 БУНТОВЩИКОВ?

А 6 октября не только Омск, но и всю страну всколыхнуло известие о беспорядках в омской исправительной колонии № 6. По официальной версии УФСИН, группа «отрицательно настроенных» заключенных попыталась склонить на свою сторону «положительно настроенных». Поссорились они якобы из-за сотовых телефонов. Также в релизе ведомства говорилось, что пострадавших в ходе конфликта нет. Впрочем, практически войска из сотрудников СОБРа и Росгвардии, стянутые к колонии, заставляли скептически оценивать эту информацию даже простых обывателей.

Ирина Касьянова прибыла на место 8 октября, когда бунт уже подавили. Изначально и она говорила о 12-15 зэках, участвовавших в драке. Позже стало понятно, что число их значительно больше. В распоряжение «Комсомолки», например, попал приказ начальника колонии Петенева о введении в колонии особого положения, где говорится о 100-150 бунтовщиках. Уполномоченный по правам человека в Омской области объяснила, что имела в виду в первом интервью.

- Зачинщиков было около 15, - рассказала Касьянова. – А сколько к ним присоединилось – подсчитать было уже невозможно. Это была неуправляемая масса, которая сносила заборы. Как рассказал один из потерпевших, на него напали с дубинкой, когда он уже лег в кровать и готовился к отбою. Нападали на него со спины, поэтому он не заметил, кто это был. Другие несколько человек рассказывают, что на них набросились, когда они курили во дворике. Также пока неизвестно, кто вывесил простынь с надписью «Спасите».

- Вы верите в официальную версию - что более сотни мужчин подрались из-за того, что хотели получить сотовые телефоны?

- Они подрались не из-за сотовых телефонов. Причина не в этом. Требования выдвигались администрации. Отрицательно настроенная часть заключенных склоняла к неповиновению других заключенных. Это официальная версия. Сотовые - это один из моментов.

«С ЖАЛОБАМИ НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ»

Также Касьянова рассказала, что смогла пообщаться с заключенными из ИК-6. Причем, опрашивала не людей из списка УФСИН, а с тех осужденных, которых назвала сама. По ее словам, их версия причин бунта расходится с обнародованной. Все, что узнала, она уже передала правоохранителям. Но озвучить реальные причины пока не может из-за тайны следствия. При этом с жалобами к ней никто не обращался.

- Когда мы шли по карантину, несколько человек, правда, выкрикнули, что их пытают, но остальные заключенные к этому не присоединились, - вспомнила Ирина Михайловна.

Омбудсмен объяснила, что все записи с камер наблюдения колонии изъяты, поэтому она их не видела. Но обстановка в ИК-6 после подавления беспорядков ей понравилась. В частности, Касьянову поразили заправленные постели и белые простыни на кроватях заключенных, плитка на кухне, холодильник и даже наличие комнаты психологической разгрузки для осужденных. Рассказала она и о числе пострадавших в ходе потасовки.

- Сотрудники колонии не пострадали, - отметила Касьянова. – Среди осужденных один человек находится в реанимации. По счастью, он пришел в сознание. Как только он сможет, я обязательно с ним встречусь. Четыре человека находятся в одиночных камерах-палатах больницы при колонии. Еще 34 осужденных после осмотра врачом находятся на амбулаторном лечении. О числе бунтовщиков мне известно, но пока его называть я не буду. Они вывезены в другие исправительные учреждения и пока проходят по делу как свидетели.

Поинтересовались у Касьяновой и судьбой 17 зэков, которых «потеряли» родные. Информация обо всех них уже есть у родственников.

- 8 и 9 октября весь день вел прием начальник колонии, - ответила Касьянова. – По просьбе нескольких родственников, которые находятся в других городах, я сделала запросы сама.

Кстати, по информации «Комсомолки» 8 октября прием был только утром. Как нам рассказала мама одного из заключенных, придя к колонии в 12 часов дня, она наткнулась на закрытые двери, ей сообщили, что посетителей больше не принимают. Впрочем, на следующий день все интересовавшие ее данные о сыне ей сообщили.

В завершение Касьянова выразила надежду, что следственные органы тщательно проверят случившееся, и со своей стороны пообещала помочь с этим.

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