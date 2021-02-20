«Мы все сделали по закону»: В омской Епархии заявили, что не обязаны проводить публичные слушания по храму в сквере

Вот эту огромную многолетнюю ель чиновники и Епархия собирались срубить. Фото: Станислав МУХИН

Бросил трубку в разговоре с "Комсомолкой" официальный представитель омской Епархии отец Дмитрий Олихов. Мы пытались выяснить у него, почему не проводились публичные слушания перед тем, как в городе объявили о строительстве храма в сквере Молодоженов.

- Уважаемый, я еще раз повторяю: насколько я понимаю, все процедуры, связанные со строительством храма, Епархией соблюдены. Вот вы говорите, что по вашим ощущениям, не все поддерживают, а по моим ... То есть вы приводите свои личные ощущения, - ответил нам отец Дмитрий.

Напомним, жителей Нефтяников возмутили планы властей по вырубке 30 деревьев сквера ради храма. После шумихи в мэрии сократили их количество до 7. А потом и вовсе сообщили, что деревья не вырубят, а пересадят. Ранее в администрации заявляли, что участок, где появится новый храм, не относится к скверу Молодоженов. Добавим, что против собора в этой зеленой зоне выступил даже экс-губернатор Леонид Полежаев - главный храмостроитель Омской области.

"Комсомолка" по-прежнему готова дать возможность высказать свою точку зрения любой из заинтересованных сторон.