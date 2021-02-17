В Омске одобрили вырубку деревьев в сквере Молодоженов для строительства храма

В Нефтяниках все же появится еще одна церковь. Фото: Павел КЛОКОВ

Накануне большой резонанс вызвало сообщение о сносе 30 деревьев в омском сквере Молодоженов. Они попадали в зону строительства нового храма. Тогда комиссия по озеленению не приняла окончательного решения и отправила агрономов для дополнительного исследования территории.

Сегодня в пресс-службе администрации города подтвердили, что одобрили снос деревьев для строительства храма, но их количество сильно сократили. Вместо 30, строители смогут снести только 7 деревьев, которые растут именно на месте будущего храма. Остальные деревья, которые просто растут на будущее территории церкви, решено оставить. В итоге в парке вырубят 2 ивы, 2 вяза, 2 яблони и 1 аварийную ель.

- Более того, мы рекомендовали заявителю предусмотреть дополнительное озеленение в месте постройки храма, чтобы территория епархии гармонично сочеталась с граничащим сквером Молодоженов, - подчеркнул председатель комиссии, первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.