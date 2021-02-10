Омская Епархия просит вырубить деревья в сквере Молодоженов, чтобы построить там храм

Сквер Молодоженов реконструировали только в этом году. Фото: Станислав МУХИН

В Омске снова заговорили о строительстве храма в сквере Молодоженов в Советском округе. Построить его предлагала Епархия еще в 2019 году. Но тогда многие горожане высказались против, и тема сама собой сошла на нет. Плюс началась пандемия.

Однако сейчас снова заговорили о строительстве храма в зеленой зоне на улице 22-го Апреля. И, похоже, это дело уже решенное. Епархия обратилась к администрации города с просьбой разрешить вырубить в парке 30 деревьев: 14 ив, 2 вязов, 2 яблоней, 4 елей, 6 тополей и 2 кленов. Судя по плану земельный участков, храм построить собираются на месте бывшей площадки для выгула собак. После реконструкции сквера ее перенесли в другое место. И теперь понятно, почему.

На сайте омской мэрии опубликован протокол заседания комиссии горадминистрации по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в городе. Правда, окончательного решения пока нет - заседание перенесли для повторного обследования территории сквера Молодоженов.

Добавим, что ранее у прокуратуры уже возникали претензии к решениям этой самой комиссии. Разрешение о сносе деревьев для строительства отеля Cosmos признали незаконным. Оно было принято с нарушениями.