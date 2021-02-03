Прокуратура признала незаконным снос 24 деревьев для строительства отеля в Омске

Снос деревьев в центре города признали незаконным. Фото: Олег Укладов

В начале января стало известно о том, что на набережной Тухачевского в центре Омска срубят 24 дерева для строительства отеля Cosmos. Тогда снос 14 ив, 6 вязов и 4 кленов разрешила специальная комиссия, признав деревья аварийными. Компании даже не пришлось компенсировать их новыми саженцами.

Сообщениями об этом заинтресовалась прокуратура провела проверку, которая выявила несколько нарушений в деятельности комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Следователи установили, что заседание прошло 23 декабря 2020 года. Но тогда на сайте администрации забыли сообщить о времени и месте заседания, а также о протокол этого заседания не содержал сведений об итогах голосования. В прокуратуре считают, что решение комиссии не может иметь юридической силы, потому что на заседании присутствовало 14 человек, вместо необходимых 28, а четверо и вовсе не были включены в состав комиссии, а значит не имели права голоса.

После проверки мэру Омска вынесли представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении, уточнили в пресс-службе прокуратуры.