Омская администрация дала добро на снос нескольких деревьев на набережной Тухачевского. Комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрило компании-застройщику снос 4 кленов, 14 ив и 6 вязов. Уточняется, что деревья находятся в аварийном состоянии и сносятся для обеспечения безопасности инженерных сетей. Компания сможет снести деревья, а высаживать новые не обязана.На этом участке будут строить бизнес-отель Cosmos на 200 номеров. На его постройку планируют потратить 750 миллионов рублей. Интерес к участку был и у омских историков, но после проверки там не нашли ничего ценного.