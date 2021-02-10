В омской мэрии заявили, что деревья, которых хотят снести для строительства храма, находятся не на территории сквера

епархия просила снести 30 деревьев в сквере Молодоженов. Фото: Павел КЛОКОВ

Недавно стало известно, что в Омске хотят снести 30 деревьев на территории недавно открытого после реконструкции сквера Молодоженов. Этот вопрос уже рассматривали на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений, но пока однозначного решения так и не приняли.

В мэрии заявили, что юридически деревья не относятся к территории парка:

- Важно отметить, что данные зелёные насаждения произрастают не на территории сквера Молодоженов, а на смежном земельном участке, предназначенном в соответствии с градостроительной документацией для размещения культовых объектов. В ближайшее время будет проведено повторное обследование участка для уточнения количества деревьев, попадающих в зону производства строительных работ, - отметили в пресс-службе мэрии.

Несмотря на то, что по документам деревья не относятся к парку, местные жители привыкли считать их частью сквера, ведь по факту они ничем друг от друга не отделены.