Продолжают ломаться копья вокруг истории со строительством храма в сквере Молодоженов. Тема не новая, впервые об этом стало известно в 2019 году. Но многие жители возражали, поэтому тема сошла на нет. А в начале этого года о стройке в храме заговорили вновь. Более того, стало известно, что для появления собора нужно вырубить 30 деревьев.За соответствующим разрешением Епархия обратилась к специальной комиссии мэрии. И снова в соцсетях развернулись баталии. Многие жители Нефтяников начали возмущаться, почему местом для нового храма выбрали именно зеленую зону. Советский округ и так один из самых неблагополучных в плане экологии. В мэрии неожиданно ответили, что эта территория не относится к скверу. Земельный участок, может, и имеет другой кадастровый номер. Но быть частью зеленой зоны, где любят гулять местные жители, он от этого быть не перестал.В итоге вырубку деревьев комиссия администрации все-таки одобрила, но рекомендовала сократить их число с 30 до 7. Когда именно начнутся работы и само строительство, не поясняется.Так как публичного обсуждения планов по строительству храма в сквере не было, «Комсомолка» решила задать свои вопросы официальному представителю омской Епархии отцу Дмитрию Олихову. Признаемся, их у нас было очень много, но примерно на третьем вопросе пресс-секретарь Епархии решил неожиданно закончить разговор. Как выяснилось, у нас «провокационные вопросы».А чтобы наши читатели убедились в обратном, публикуем наш диалог с отцом Дмитрием. В беседе он сам несколько раз сам подчеркнул, что отвечает как официальный представитель Епархии. Запись разговора есть в распоряжении редакции.- Отец Дмитрий, почему не было публичных обсуждений планов Епархии по строительству храма в сквере Молодоженов?- Мы со своей стороны все сделали в рамках закона. Процедуру, извините, определяет муниципальная власть, а не Епархия. Процедуры муниципальной власти, в чьей собственности находится земля, мы выполнили и они были соблюдены.- Хорошо. Вы сейчас говорите с позиции закона - он соблюден...- Подождите, а чем мы еще должны руководствоваться?- Дослушайте, пожалуйста, вопрос и вы поймете, о чем я говорю. Епархия не могла не понимать и не ощущать, что не все, мягко говоря, за строительство храма. Вы же могли предложить публично обсудить свои планы и свериться с мнением омичей, хоть и не обязаны это делать.- Уважаемый, я еще раз повторяю: насколько я понимаю, все процедуры, связанные со строительством храма, Епархией соблюдены. Вот вы говорите, что по вашим ощущениям, не все поддерживают, а по моим ... То есть вы приводите свои личные ощущения.- Я и не говорил, что вы нарушили процедуру. Я говорю, что можно было...- Нет, подождите. Вы сейчас высказались и привели как аргумент свои личные ощущения. Правильно я понимаю?- Ощущения чего?- Того, что ситуация выглядит неоднозначной, вы там сказали. И не все за.- Я читал десятки, даже сотни комментариев омичей в соцсетях, которые выступали против. Разве вы их не видели?- Это ваши ощущения. Знаете, я тоже много видел.- Но это же не ощущения.- Уважаемый! Мы с вами разговариваем на базаре? Или вы мне задаете вопрос как представитель СМИ. Получается, что наш разговор превращается в какую-то базарную склоку. Я вам отвечаю, как представитель Епархии, - на этих словах отец Дмитрий сделал ударение. - Не как частное лицо. И вы, пожалуйста, воспринимайте ответы, как ответы Епархии.- Я их так и воспринимаю.- Нет, вы не так их воспринимаете. Вы пытаетесь вывести меня на какую-то эмоцию.- Абсолютно нет.- В данном случае, я вам еще раз повторю. Все процедуры, которые были предложены общественностью при обсуждении строительства храма, Епархией были соблюдены. Насколько я в курсе, были обсуждения на уровне КТОСов. И представители проголосовали за то, чтобы этот храм существовал. Кроме того, уже по нашим ощущениям... Вот вы свои привели, а я приведу вам наши ощущения. Не ощущения, а убеждения. Так вот в таком большом районе как Нефтяники находится всего три храма. Из них два - небольшие часовни. Это на улице Химиков и в деревне Захламино - это уже почти выезд из города. Пригород Омска. И один храм находится на Андрианова 32А - храм мученицы Татианы при омском университете. По нашим убеждениям этот район ощущает недостаток храмов. А хорошего просторного храма, видного всем, в Нефтяниках нет. Именно поэтому Епархия инициировала строительство в Советском округе. При этом повторюсь: были соблюдены все необходимые нормы. И их устанавливала не Епархия. Вам понятен мой ответ?- Мне понятен. Я могу задавать свой вопрос?- Пожалуйста, спрашивайте. Если он еще актуален.- Более чем. Вы сказали, что обсуждение было, но оно проводилось с КТОСами...- Ну насколько я знаю. Я подробно этим вопросом не занимался...- Отец Дмитрий, я еще не спросил. Позвольте я продолжу.- Подождите. Я не тот человек, который детально занимался строительством храма, но обсуждением было именно с представителями КТОСа. Да, слушаю вас дальше.- Но можно ли считать, что представители КТОСов выражают мнение всех жителей. Пусть их даже 20 - 30 человек, но это не вся общественность.- Знаете, у думаю наш разговор дальше просто бесполезен.- И почему же?- А потому что вы задаете... и пытаетесь вывести меня на какие-то провокационные ответы.