Против храма в сквере Молодоженов даже Полежаев

Многие жители против храма в зеленой зоне. Фото: Станислав МУХИН

Не утихают страсти вокруг планов омской Епархии построить храм в сквере Молодоженов. Ее официальный представитель заявил: в городке Нефтяников есть нехватка соборов для жителей. Однако многие омичи против этих планов, о чем неоднократно высказывались в соцсетях. После шумихи власти заявили, что вырубать деревья все-таки не будут. Их собираются пересадить.

Тем не менее против храма в сквере выступил даже главный храмостроитель региона - экс-губернатор Леонид Полежаев. Он объяснил свою позицию.

- Считаю, что пока не будет восстановлен храм святого Ильи Пророка, покровителя города Омска, никакое другое строительство невозможно, - цитирует Город55 Полежаева. - Нельзя презреть историческое и культурное наследие Омска. Больше мне по этой ситуации комментировать нечего.