Деревья, которые планировали снести для постройки храма в Омске, пересадят

Деревья решили не сносить, а пересадить в границах парка. Фото: Павел КЛОКОВ

Уже довольно давно в Омске обсуждают снос деревьев с районе Нафтяников в сквере Молодоженов. О их сносе попросила Епархия, намереваясь построить на этом месте храм. Сначала речь шла о сносе 30 деревьев, потом мэрия согласовала снос только 7 из них, теперь же выяснилось, что спиливать деревья и вовсе не будут. Пресс-секретарь Омской епархии Дмитрий Олихов пообщался с «Комсомолкой» и ответил на несколько вопросов, касающихся грядущего строительства.

- Обязательная выплата компенсационной стоимости всех снесенных зеленых насаждений в размере около 53 тысяч рублей Омской епархией в бюджет была перечислена вчера, 18 февраля. Дополнительно в месте постройки храма будут высажены порядка 90 деревьев. Кроме того, 7 деревьев хвойных пород, ранее согласованных под снос, будут не снесены, а пересажены с использованием специальной агротехники с сохранением корневой системы, что даст возможность сохранить неповрежденными корни в естественной связи с почвой, - рассказал Дмитрий Олихов.

Также в мэрии добавили, что этой весной в сквере высадят еще 150 новых деревьев: 90 высадят представители церкви, а 60 – социальный партнер Советского округа «Прииртышское ПТУС».