Водитель-пьяница, насмерть сбивший омскую школьницу Настю Мантуло, считает свой приговор слишком суровым

После аварии Настя так и не вышла из комы.

Напомним, все случилось в декабре 2018 года. 16-летняя школьница Настя Мантуло вместе с подругами пошла гулять в Советский парк. Девочки праздновали день рождения. У них была традиция: загадывать желание в любимом месте. Как раз в этот момент в них влетела «Лада».

Подруг практически неуправляемая машина задела по касательной. Основной удар пришелся на Настю. Водитель Вячеслав Гонохов попытался уехать с места происшествия, но был настолько пьян, что влетел в сугроб. Его помогли задержать неравнодушные прохожие. Они же вызвали скорую.

Настя, помимо множественных переломов, получила тяжелейшую травму головы. Сразу после случившегося она впала в кому. Несмотря на удачно проведенную операцию, спасшую ей жизнь, девочка так и не пришла в себя. Она пережила две остановки сердца, и, вопреки всем усилиям медиков ее спасти, скончалась 18 ноября 2019 года.

Ее убийцу сначала судили за причинение тяжкого вреда здоровью. В интервью «Комсомольской правде в Омске» он сетовал, что боится расправы – якобы ему стали поступать угрозы. О том, что раскаивается в случившемся и переживает за Настю, он упомянул лишь вскользь.

После смерти девочки статью, по которой его судили, переквалифицировали на более тяжкую – «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». Срок увеличили до 5,5 лет колонии.

Мужчина посчитал наказание слишком суровым. Представитель его защиты подал апелляцию на это решение. Заявление рассмотрят в суде высшей инстанции.

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