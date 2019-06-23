«Настя пережила уже вторую клиническую смерть, но мы не сдаемся»: Мама юной омички, сбитой пьяным водителем, просит о помощи

Жизнь Насти Мантуло и ее близких навсегда изменилась 15 декабря. Ее искалечил Вячеслав Гонохов, севший в тот роковой вечер пьяным за руль. Его «Лада» снесла школьниц, гулявших в Советском парке. После этого водитель попытался скрыться, но его задержали. Основной удар пришелся на Настю. Девочка получила тяжелейшие травмы головы, и с тех пор не приходит в сознание. Ее жизнь чудом удалось спасти благодаря профессионализму сотрудников нейрохирургии ДГКБ-3. Счет в прямом смысле шел на минуты. Настя выжила.

Все это время семья и близкие школьницы жили, как на чудовищных качелях, – от робкой надежды на ее выздоровление до полного отчаяния.

– Настюша с той зловещей даты не была ни одного дня в ясном сознании, – рассказывает ее мама Марина Мантуло. – Она не помнит родных, не понимает, что с ней произошло, она даже не знает жива она или нет. Нам от этого еще больнее. Врачи поставили на ней крест, потому что отведенное время на лечение не дало результатов. Был период с 26 февраля по 17 марта, когда Настя, находясь в нейрохирургическом отделении, хорошо шла на поправку, пока не произошла внезапная остановка сердца на 5-6 минут. Клиническая смерть, повторная гипоксия мозга (первая в момент удара автомобилем) и, как следствие, поражение мозга тяжелой степени. Насте повторно сделали трахеостому, кормят ее через желудочный зонд, она не реагирует на внешние раздражители и совсем не двигается.

Но родные девочки не готовы смириться с приговором, вынесенным ей медиками в Омске. Они намерены бороться за Настю, пока есть хоть малейший шанс. Тем более, что помочь им готовы в клинике «Санитас» города Искитим Новосибирской области.

Только счет на лечение без расходов на проезд и проживание составляет 239 000 рублей. Для семьи из района Омской области, которая последние полгода тратит деньги на лечение и реабилитацию дочери, эта сумма неподъемная, а взять средства больше негде. Поэтому родные Насти Мантуло обращаются за помощью по всем неравнодушным людям. Ведь даже переведенные на счет 50 рублей, могут стать огромным вкладом в спасение человека и вернуть девочку к нормальной жизни. Деньги можно перевести на номер телефона 8 965 825 14 70 или на карту 4276 8450 1562 9998.