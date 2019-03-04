«Врачи спасли жизнь моей девочке!»: Мама омички, сбитой пьяным водителем, рассказала о ее состоянии

Напомним, страшное ДТП произошло 16 декабря. Лихач на «Ладе» сбил группу школьниц, гулявших в Советском парке. Самые серьезные травмы получила одна из подруг - 16-летняя Настя Мантуло. Основная тяжесть передней части машины пришлась ей в ноги. От удара девочку откинуло на капот, она сильно ударилась головой о лобовое стекло. Водитель машины Вячеслав Гонохов сначала попытался скрыться с места, но въехал в сугроб. Когда вышел наружу, выяснилось: мужчина настолько пьян, что даже не понимает, где находится.

Растерянные подруги Насти, поняв, что от виновника ДТП помощи можно не ждать, кинулись искать кого-нибудь из взрослых. Первыми отозвались двое супругов. Пара как раз гуляла в парке и вызвала Насте скорую, а потом удерживала водителя, чтобы он не сбежал.

Мама Насти, узнав о случившемся, сразу кинулась в больницу и даже не увидела спасителей своей дочери. Женщина долгое время их разыскивала, в том числе и через «Комсомолку», чтобы поблагодарить. Накануне эти неравнодушные люди вышли с ней на связь. Но они оказались настолько скромными, что попросили не публиковать их фото и не афишировать имена.

- Наконец, я смогла их лично поблагодарить! Разговаривали долго, - рассказывает мама девочки Марина Мантуло. - Эти супруги оказались очень интеллигентными людьми. Говорят: «Любой порядочный человек так бы поступил на нашем месте! Чужих детей не бывает». Выяснилось, что они следят за всеми новостями о здоровье Насти и очень переживают за нее. Пожелали ей скорее поправиться, а нам - терпения и веры. Я рассказывала и плакала. Поймала себя на мысли, что Настя с момента трагедии прошла огромный путь. Когда ее привезли на операционный стол, она была как неживая. Только благодаря правильно выбранному решению врача, ее удалось спасти.

У Насти было обширное кровоизлияние в мозг. Счет шел на минуты. Уже потом врачи сказали: если бы скорую вызвали позже, а потом хирург опоздал бы хоть ненадолго, спасать было бы уже некого. С того страшного дня, когда юная омичка попала в реанимацию, ее семья практически сроднилась с врачами ДГКБ-3. Вместе они пережили и страшный момент перед самым Новым годом, когда девочке внезапно стало хуже, и радость, когда ее состояние стабилизировалось. А потом начался очень медленный, но все-таки прогресс.

- За 2,5 месяца после случившегося дочь пока так и не пришла в себя, но сейчас уже нет опасения за ее жизнь, - объясняет Марина Мантуло. - Все это стало возможно только благодаря нашим докторам, которые спасли мою девочку. Хочу каждому из них поименно сказать спасибо. Первый - это, конечно, нейрохирург Максим Сергеевич Кузнецов, который все сделал правильно, когда нельзя было ошибиться. А потом долгий путь борьбы за жизнь вместе с нами прошли заведующий отделением реанимации Андрей Валерьевич Савченко, анестезиолог-реаниматолог Кирилл Сергеевич Бобров, а также врачи Игорь Витальевич Захаров, Михаил Викторович Медведев, Мария Валерьевна Меньшикова, Игорь Александрович Чернышев, Марина Михайловна Рябусова. Надеемся, что дочь приведут в ясное сознание и поставят на ноги. Надеемся...

Сейчас Настю Мантуло перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Ей еще предстоит долгий и мучительный путь к выздоровлению. На это потребуются немалые затраты - не только душевные, но и материальные.

Узнать, как помочь, можно напрямую у мамы юной омички здесь.

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