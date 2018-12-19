«Вы на человека наехали!» – «Кто – я?»: В Омске мама сбитой школьницы боится, что водитель избежит наказания

Две школьницы из Тавричанки приехали в гости к своим подругам в Омск. 16 декабря у одной из девочек был день рождения. Отметив праздник дома, школьницы пошли в Советский парк загадывать желание – такая традиция у подруг. Но исполнить ежегодную традицию в этот раз они не успели.

Подружки шли по тупиковой дороге, по которой практически никогда не ездят машины. В какой-то момент они увидели свет фар и шум приближавшегося авто.

- Шли по обочине по двое, мы с Настей держались за руки. И она, была с самого края, - рассказывает подруга пострадавшей девочки Ангелина. - Когда увидели машину, попытались отойти в сторону, но водитель так летел, что просто не успели. Мы трое оказались в сугробе. Удар был настолько сильным, что с нас послетали шапки и шарфы. А Настя попала на капот. Ее откинуло далеко в сторону. Сразу было видно, что у нее сильно повреждены ноги – были разорваны джинсы, шла кровь. На лобовом стекле осталась вмятина от ее головы.

По словам очевидцев, водитель, не останавливаясь, пролетел еще метров 50. Но там был тупик. Он попытался тут же развернуться и уехать, но старенькая «Лада» забуксовала в сугробе.

- Там вечером никого из взрослых не было, - продолжает Ангелина. – Я думала, водитель – нормальный человек. Побежала к нему за помощью. Дверь машины открывается, он выходит и вообще ничего не соображает. От него пахло алкоголем, но, по-моему, он еще под наркотиками был, потому что вообще не понимал, что происходит вокруг, глаза стеклянные просто.

Девочка успела снять на видео самого «героя» и номера его машины. Сейчас оно уже передано в полицию. На записи слышно, как автор видео кричит: «Вы человека сбили». Водитель удивляется: «Кто – я?» Также на записи видна Настя, которая неподвижно лежит на снегу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/682948" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель сбил школьниц в Омском парке.

- Мы знали, что человека с такими страшными травмами нельзя двигать, - объясняет Ангелина. – Я побежала звать кого-нибудь. Хорошо, что в парке гуляла пара. Эти мужчина и женщина нам и помогали, а водитель просто стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Еще бормотал что-то все время – мол, он не хотел. Потом говорит: «Ну, я поехал». Хорошо, что у него успели отобрать ключи.

Маме школьницы сообщили о случившемся уже ночью. Женщине 1,5 часа ехать до города из Тавричанки, поэтому она уже попала в ДГКБ-3, куда увезли ее дочь.

- Мы просидели в приемном отделении до пяти утра, все это время на протяжении 4 часов дочери делали сложную операцию на голове, - рассказала мама девочки Марина Викторовна. - В нее было сильное кровоизлияние, насколько я поняла. Привезли ее в самой тяжелой коме – 3-ей степени. Врачи говорят, что еще несколько минут – и спасти ее уже не получилось бы. Сегодня уже четвертые сутки лежит в коме. И пока все еще сохраняется угроза жизни. Просто какой-то подонок покалечил мне ребенка и до сих пор находится на свободе.

Настя уже несколько суток находится между жизнью и смертью.

Родные Насти переживают, что в отношении предполагаемого виновника ДТП пока даже не возбудили уголовное дело, а он, тем временем, может просто сбежать от следствия.

Впрочем, в полиции «Комсомолку» заверили: сделать этого у водителя не получится, за ним установлено наблюдение. Кстати, как выяснилось, он работает токарем и уже был дважды судим – за разбой и угон.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба УМВД по Омской области

- В настоящее время материал находится в подразделении дознании Госавтоинспекции. Возбуждено административное делопроизводство. После получения медицинских документов, после того, как на их основании будет проведена экспертиза, уже можно будет определить степень вреда здоровью и соответственно квалифицировать данные действия каким-то составом преступления. Сейчас все в большей степени зависит от медицинских работников.