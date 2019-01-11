«Я выпил чуток, но все контролировал»: Пьяный водитель, сбивший школьницу в Омске, рассказал, как все случилось

Новый год 16-летняя Настя Мантуло провела в реанимации. Спустя месяц после страшного ДТП, в которое она попала, девочка так и не пришла в сознание. Напомним, происшествие случилось 16 декабря. Настя вместе с тремя подругами отмечали день рождения одной из девочек. Отпраздновав дома, они пошли гулять в Советский парк. Но до места они так и не добрались. На школьниц, шедших по обочине, налетела «Лада» с пьяным водителем за рулем. Основной удар пришелся на Настю... Виновник аварии попытался скрыться, но его помогли задержать очевидцы.

«ДОЧЬ УЖЕ МЕСЯЦ В КОМЕ, И ВРАЧИ НАС НЕ ОБНАДЕЖИВАЮТ»

Настю Мантуло из-за стабильно тяжелого состояния медики продолжают держать ее в медикаментозной коме. Девушка уже пережила несколько операций. Самая тяжелая и продолжительная - на голове. Из-за удара о стекло машины у нее было кровоизлияние в мозг. От смерти школьницу отделяли считанные минуты. Если бы она хоть немного позже попала на операционный стол, спасти ее бы уже не получилось.

- Сначала было заражение крови, с ним врачи справились, потом встал кишечник, недавно отказали почки. С этим справились, но у абсолютно здорового до этого ребенка диагностировали обширную язву желудка, - объясняет мама Насти Марина Викторовна. - Как говорят врачи, это заболевание появилось на фоне стресса, который перенес организм. А накануне случилось то, чего больше всего боялись доктора - у нее открылось кровотечение. В детской больнице, где она сейчас находится, поняли, что сами не справляются. На помощь к ним приехала бригада врачей из Областной больницы. Дочь спасли. Но питание она по-прежнему способна получать только через систему внутривенно. Из-за бесконечных манипуляций, которые с ней проводят, дочь не может прийти в себя. Сейчас более легкая степень комы, я так поняла, - Настенька открыла глаза, но ни на что не реагирует, даже не слышит меня. Каждый день спрашиваю, что дальше, но врачи ничего утешительного пока сказать не могут.

Марина Мантуло рассказывает, что за все время предполагаемый виновник ДТП позвонил ей дважды. Но не чтобы извиниться или предложить свою помощь - давил на жалость. Обвинил мать девочки, что рассказала о случившемся СМИ и он теперь боится выходить на улицу. После этого пропал.

«ДО СИХ ПОР КАЖЕТСЯ, ЧТО МЕНЯ ЖДУТ ЗА УГЛОМ - БОЮСЬ РАСПРАВЫ»

«Комсомолка» связалась с Вячеславом Гоноховым. Это он управлял той самой «Ладой» в роковой день. Мужчина попытался объяснить, как видит случившееся со своей стороны.

- Вы в курсе, что сбитая вами девочка так и не пришла в сознание?

- Да, я знаю об этом. Я постоянно на связи с ее родственниками! Господи, это такое несчастье, я постоянно думаю о том, что натворил! У меня ведь у самого молодая семья, маленький ребенок.

- Мама Насти говорит, что после нескольких звонков вы пропали...

- Ну, мне следователь рассказывает о состоянии девочки.

Водитель оказался рецидивистом - он освободился из колонии в 2012 году.

- Почему не оказали помощь семье постарадавшей?

- Девочка в коме лежит, какая ей помощь? Пусть ее мама ко мне обратится, если помощь нужна. Мне никто об этом не говорил.

- По-вашему, это мама должна просить вас помочь? Вроде бы помощь - это дело добровольное, должно быть искренним желанием?

- Я узнавал у следователя, потерпевшая получит выплаты. У меня машина была застрахована. Все в порядке.

- Говорят, что вы вроде бы опасались расправы после случившегося?

- Да, началась какая-то кампания против меня. В соцсетях же выложили мое водительское удостоверение - с фото и домашним адресом. В комментариях люди писали, что найдут меня и изобьют. Жена боялась выходить на улицу. А мне до сих пор кажется, что кто-то подстерегает за углом.

- Можете рассказать, что все-таки произошло в тот злополучный вечер. Вы выпивали и сели за руль?

- Да, был ведь выходной день, решил расслабиться. Но я же выпил немного и днем. К тому же понимал, что контролирую ситуацию.

- Как выяснилось, не контролировали, раз сбили девочек.

- Я даже не понял, что произошло. Видел же, что они отошли в сторонку. Потом удар, лобовое стекло пошло сеткой. Я поехал дальше, потому что сначала подумал, что кто-то из них зачем-то сумкой мне по машине ударил...

Как выяснилось, в тот вечер 15 декабря Вячеслав только забрал машину из ремонта и решил проверить, как она работает. Едва выехав из сервиса, разбил ее снова.

P.S.:

Мама Насти Мантуло через «Комсомолку» пытается найти очевидцев случившегося с ее дочерью. Неизвестные пока мужчина и женщина, гулявшие в тот момент в Советском парке, первыми пришли на помощь.

- Хочу попросить этих людей оставить свои контакты, - говорит Марина Мантуло. - Подружки Настеньки сказали, что они очень ей помогли, вызвали «скорую». Может быть, они отзовутся. В тот момент, когда мы приехали, их уже не было. А мне очень нужно сказать им СПАСИБО.

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