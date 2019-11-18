2019-11-18T18:23:26+03:00
Общество

«Сегодня остановилось Настино сердце»: Мама омской школьницы, сбитой пьяным водителем, рассказала о ее смерти

Девочка практически год повела в коме и пережила за это время две клинических смерти
Анна МИКУЛА
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После аварии Настя так и не вышла из комы. Ей было всего 17 лет.После аварии Настя так и не вышла из комы. Ей было всего 17 лет.
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Напомним, эта чудовищная история произошла в декабре прошлого года. 16-летняя школьница Настя Мантуло вместе с подругами приехала в Омск из Марьяновки отпраздновать день рождения своей односельчанки, которая уже поступила в вуз и перебралась в город. Вечером девочки по традиции в такие особенные праздники выходили на улицу, чтобы загадать желание. Все вместе они направились в Советский парк.

По трагическому стечению обстоятельств, в этот же день 16 декабря, из ремонта свою разбитую «Ладу» забрал омский токарь Вячеслав Гонохов. Возвращение авто он отметил выпивкой, но это не помешало ему сесть за руль. В результате пьяница буквально снес девочек, шедших по дорожке. Ее подруги отлетели в сугроб и отделались только ушибами и сильным испугом, а Настя получила тяжелейшие травмы. Машина сбила ее бампером, от удара она упала и сильно ударилась головой о лобовое стекло.

Водитель попытался сбежать с места, но въехал в сугроб и застрял, а позже его задержали прохожие. Гонохов был настолько пьян, что с трудом воспринимал реальность. На время следствия его поместили с СИЗО. И в интервью «Комсомолке» он переживал не из-за того, что натворил. Он боялся, что его изобьют, и пожаловался, что разъяренные омичи, узнавшие об этой истории, начали угрожать ему в соцсетях физической расправой. Потом он писал просьбы, чтобы его выпустили из изолятора под домашний арест и обещал хорошо себя вести. Но меру пресечения оставили в силе.

Скорую для Насти вызвала супружеская чета, которая прогуливалась по парку и первой оказалась на месте происшествия. Позже мама пострадавшей школьницы разыскала этих неравнодушных людей и поблагодарила за первую помощь.

В тот раз благодаря искусству нейрохирургов девочку вернули с того света. Помимо переломов у нее диагностировали кровоизлияние в мозг. Первую клиническую смерть она пережила в день аварии. Медики говорили: попади она к ним на полчаса позже, ничего исправить было бы уже нельзя. 2,5 месяца Настя провела в коме, но состояние постепенно стабилизировалось, и ее мама начала думать, что самое страшное уже позади. Но чуда не случилось. У юной пациентки произошла очередная остановка сердца, на этот раз длительная. После второй клинической смерти в ее головном мозге произошли необратимые изменения. Омские специалисты больше ничем ей помочь не смогли. Проблеск надежды дали врачи из клиники в городе Искитим Новосибирской области.

Маме Насти, Марине Мантуло, с помощью неравнодушных людей удалось собрать необходимую сумму на первый курс реабилитации. Но после обследования выяснилось, что девочка просто не переживет длительную поездку. Было решено лечить ее дома. Родные до последнего верили, что она откроет глаза и, наконец, начнет их узнавать. И вот сегодня все закончилось.

– Настюши больше нет. Сегодня 18.11.2019 года в 14.30 перестало биться сердечко моей самой любимой, самой красивой и самой родной Доченьки, – написала Марина Мантуло в соцсети. – Как бы мы ни боролись, как бы мы ни старались, но травма, несовместимая с жизнью, не позволила поправиться. Спасибо всем и каждому, кто помогал нам и верил в нас. Увы... чуда не произошло... Простите, но никаких прощаний не будет. Настеньку мы увезем и похороним у нее на родине – в городе Карасуке Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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