Практически под самый Новый год – в среду, 30 декабря – на Левом берегу Омска, наконец, открыли дорогу-дублер на улице 3-й Островской. Ленточку перерезали главы региона, города и горсовета Александр Бурков, Оксана Фадина и Владимир Корбут.Напомним, «дорогу за миллиард» строили два года, а уже перед самым открытием, которое, кстати, задержали на полмесяца, выяснилось: это не совсем то, чего ждали горожане. На одном из участков она настолько узкая, что там с трудом размещается поставленная поперек легковушка. Все из-за того, что разработчики проекта в 2015 году не позаботились о выкупе прилегающих частных территорий.Теперь эти недочеты придется исправлять. Об этом во время пресс-подхода на открытии дороги на 3-й Островской сказал губернатор. Правда, когда именно начнутся работы по расширению проезжей части, уточнить пока затруднился. Вероятно, это произойдет не ранее начала теплого сезона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что не так с омской дорогой за миллиард и не встанет ли из-за нее Левый Берег в огромную пробкуОбычно строительство дороги-дублера – это большая радость для города: разгружается трафик, разделяются потоки, машины едут быстрее. Но это в идеальной картине мира. В случае со строительством новой магистрали от «Арены Омск» до метромоста у жителей возникло множество вопросов. А все началось с загулявшего по сети фото: на нем видно, как поперек уже построенной дороги стоит машина. (Подробнее...)