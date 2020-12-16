Омскую «дорогу за миллиард» на Левом берегу не успели сдать в срок

С этого снимка и началась критика в адрес нового дублера, хотя «мина» была заложена еще в далеком 2013 году, когда его проектировали. Фото: Игорь Федоров

По условиям договора, сегодня, 15 декабря, должны были сдать дорогу-дублер на улице 3-й Островской. Однако этого не произошло. В лучшем случае ее откроют под Новый год, однако точные сроки назвать пока затрудняются.

– Готовность дороги 97%, – рассказал на сегодняшней пресс-конференции глава областного минстроя Антон Заев. – Сейчас находимся в экспертизе, выявилось много дополнительных работ. До конца недели подрядчик успеет установить защитные экраны. К концу декабря будем получать акт ввода.

Напомним, на проезжую часть протяженностью 4,5 км сначала рассчитывали потратить 903 млн рублей. Позже смету увеличили до 1 млрд 173 млн. Некоторые омичи, ждавшие дорогу на 3-й Островской на протяжении двух лет – а именно столько шли работы, – оказались разочарованы результатом. Из-за технических ограничений один из участков получился слишком узким. Выяснилось, что он рассчитан только на одностороннее движение.

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Обычно строительство дороги-дублера – это большая радость для города: разгружается трафик, разделяются потоки, машины едут быстрее. Но это в идеальной картине мира. В случае со строительством новой магистрали от «Арены Омск» до метромоста у жителей возникло множество вопросов. А все началось с загулявшего по сети фото: на нем видно, как поперек уже построенной дороги стоит машина. (Подробнее...)