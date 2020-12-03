Омичи стоят в длинных пробках на закрытой дороге за миллиард

Омские водители уже активно пользуются новой дорогой, которая официально еще закрыта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже должно подходить к концу строительство амбициозного проекта в Омске, а именно дороги за миллиард на Левобережье, которая должна была стать дублером улицы 70 лет Октября. Автолюбители с нетерпением ждали завершения ее строительства, несмотря на различные вопросы, которые возникали в процессе ее строительства.

Сейчас дорога практически готова. Там закончили укладывать асфальт, завершают работы по благоустройству и даже нанесли разметку, но официально объект остается закрытым. Вот только это не мешает омичам регулярно пользоваться новой дорогой и даже стоять на ней в пробках.

В соцсетях один из водителей опубликовал видео, где паказал, сколько машин скопилось на новой дороге вечером.

- Пробка начинается от магазина "База ВАЗа" до Метромоста по Енисейской, - рассказывает автор видео. - А это еще дорогу не сдали. Когда сдадут, откуда будет начинаться пробка? - задается вопросом омич.

В комментариях омичи отмечают, что ездить по закрытой дороге все же не стоит и предполагают, что проблема с заторами решится, когда заработают светофоры.