Как стало известно ранее, в проекте новой дороги на Левобережье пришлось вносить изменения, которые требовали одобрения. И вот, по данным \\"СуперОмска\\" такое положительное заключение на новую проектную документацию и результаты инженерных изысканий омской мэрии выдали.Напомним, строительство дороги началось больше года назад в октябре 2019 года. Объект обещали открыть 15 декабря 2020 года, но этого так и не произошло. Сейчас наличие разрешения на ввод в эксплуатацию не гарантирует скорого открытия объекта. Пока не известно, когда по дороге можно будет ездить официально.Но омичам запрет не мешает пользоваться новой магистралью, и даже выстраиваться на ней в длинные пробки.