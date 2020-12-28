В Омске не заканчивается эпопея со строительством дороги-дублера на улице 3-й Островской. Напомним, проезжую часть протяженностью 4,5 км сначала планировали сделать за 903 млн рублей. Позже работы подорожали до 1 млрд 173 млн.Объект строили два года и должны были открыть 15 декабря. Не успели. Кроме того, омичи, ждавшие ее два года и стоявшие в пробках из-за перекрытия дороги в этом месте, оказались обескуражены тем, что в итоге получилось. В некоторых местах новая проезжая часть оказалась настолько узкой, что там с трудом размещается развернутая поперек машина.Проектировщики объяснили, что там дорога будет односторонней. Все из-за того, что шире ее было сделать невозможно. Дальше - земля, которую не удалось выкупить.Сегодня, 28 декабря, губернатор Александр Бурков распорядился довести проезжую часть до ума. Сколько еще на это потребуется средств, пока не уточняется.– Проект был утвержден в 2015 году, чиновникам было лень заняться отведением участка, выкупать у частников. В планах стоит расширение участка у метромоста. С учетом того, что Омск примет молодежный чемпионат мира по хоккею, нам нужно дорабатывать эту развязку, – отметил Бурков.Также глава региона затруднился ответить, отроют дорогу на 3-й Островской ли хотя бы такую, как есть на данный момент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что не так с омской дорогой за миллиард и не встанет ли из-за нее Левый берег в огромную пробкуОбычно строительство дороги-дублера – это большая радость для города: разгружается трафик, разделяются потоки, машины едут быстрее. Но это в идеальной картине мира. В случае со строительством новой магистрали от «Арены Омск» до метромоста у жителей возникло множество вопросов. А все началось с загулявшего по сети фото: на нем видно, как поперек уже построенной дороги стоит машина. (Подробнее...)